Veja como será a divisão de camarote e pipoca no BBB 23, quarta edição a contar com a dinâmica - Foto: Reprodução/Globo

Camarote x pipoca do BBB 23: qual a diferença dos grupos no reality?

Uma dinâmica usada desde o Big Brother Brasil 2020 que será repetida no BBB 23 é a divisão entre camarote e pipoca. Mas afinal, o que há de diferente entre eles? Os times compõem tipos distintos de participantes, mas ao longo do jogo são tratados da mesma maneira.

Famosos e anônimos do BBB 23

A divisão entre camarote e pipoca é utilizada desde o BBB 20, edição que repaginou totalmente o programa. A diferença entre os dois grupos é que um é convidado pelo programa e o outro é selecionado pelas inscrições. A divisão de grupos deve aparecer no BBB 23, que começa em janeiro.

O camarote é composto apenas por famosos, este time é o convidado pela produção. Diversos nomes conhecidos da TV, música, internet, entre outras áreas são sondados pelo programa nos meses que antecedem o reality show.

Nem todos eles são de fato selecionados para o programa, alguns ficam de fora da lista oficial próximo ao início do confinamento, como já aconteceu com Camila Loures, que foi chamada para o BBB 21. Porém, após aceitar o convite e passar até pelos exames médicos, a influencer acabou dispensada pela produção. A famosa contou os detalhes nos stories do Instagram no começo de 2022 e revelou chateação com a rejeição.

Já o time pipoca tem um perfil diferente, este grupo é composto por anônimos e é selecionado pelas inscrições do programa. Anualmente, o reality show libera uma extensa ficha de inscrição em seu site oficial. Os interessados respondem a uma série de perguntas e também enviam fotos e vídeos para a produção.

Uma leva de possíveis participantes ganha a chance de seguir na seleção que ocorre por todo o país e passa pela fase de entrevistas. Depois vem a cadeira elétrica, uma das fases finais do processo. Fernanda Keulla, campeã do BBB 13, revelou no programa Sensacional de Daniela Albuquerque como é a temida sabatina. "É igual a você apresentar uma tese de doutorado. Tem uma banca, que são os diretores. É uma sabatina das suas loucuras, de como você reage às situações, coisas da sua personalidade, dos relacionamentos", especificou.

Depois que todos os participantes do camarote do BBB e do time pipoca são selecionados, os brothers e sisters são pré-confinados. Eles ficam em um hotel selecionado pela produção até o dia da estreia do programa, quando são levados para o confinamento oficial do reality show nos estúdios da TV Globo.

Ao longo do jogo, todos são tratados da mesma maneira, com as mesmas regalias, regras e punições. O valor do prêmio disputado pelos grupos é o mesmo. Desde 2010, a quantia estava estacionada em R$ 1,5 milhão, mas no BBB 23 uma mudança foi realizada e agora os participantes podem acumular mais dinheiro durante a competição.

Famosos que passaram pelo Big Brother Brasil

BBB 20

Manu Gavassi - Cantora e atriz

Bianca Andrade, a Boca Rosa - Influenciadora digital e empresária

Rafa Kalimann - Influenciadora digital

Mari Gonzalez - Influenciadora digital

Gabi Martins - Cantora

Pyong Lee - Ilusionista e Youtuber

Babu Santana - Ator

Lucas Chumbo - Surfista

Petrix Barbosa - Ginasta

BBB 21

Karol Conká - Cantora

Carla Diaz - Atriz

Camilla de Lucas - Influenciadora digital

Pocah - Cantora

Nego Di - Comediante

Lucas Penteado - Ator e cantor

Rodolffo - Cantor

Viih Tube - Youtuber e influenciadora digital

Projota - Rapper

Fiuk - Cantor e ator

BBB 22

Naiara Azevedo – Cantora

Tiago Abravanel – Ator e apresentador

Linn da Quebrada – Cantora e atriz

Douglas Silva – Ator

Jade Picon – Empresária e influencer

Maria – Atriz e cantora

Brunna Gonçalves – Bailarina e influencer

Paulo André – Atleta olímpico

Pedro Scooby – Surfista

Arthur Aguiar – Ator e cantor

Arthur Aguiar é o único camarote coroado campeão até hoje

Arthur Aguiar foi o vencedor do BBB 22 e é até hoje o único famoso a conquistar a coroa de campeão no reality show. Nas edições de 2020 e 2021, integrantes do pipoca ganharam: Thelma Assis no BBB 20 e Juliette Freire no BBB 21.

No entanto, apesar de apenas Arthur conquistar a cobiçada vitória, os segundos e terceiros colocados foram todos famosos desde que o programa começou a mesclar os participantes.

Em 2020, Rafa Kalimann ficou em segundo e Manu Gavassi em terceiro. No BBB 21, Camilla de Lucas foi a segunda colocada e Fiuk ficou em terceiro. Em 2022, Paulo André foi o vice-campeão e Douglas Silva assumiu a terceira colocação. O BBB 23 está prestes a começar e pode mudar este cenário.

