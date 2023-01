Porcentagem BBB 23 da manhã: quem sai no 2º paredão

O segundo paredão do BBB 23 está formado e agora é hora de decidir quem entre Domitila, Gabriel Tavares e Cezar Black deixará o jogo. A porcentagem das enquetes extraoficiais nesta manhã de segunda-feira (30) já indica qual deve ser o resultado da berlinda e a briga se mostra estar entre Domilita e Gabriel para ver quem ganha a maior rejeição do público e sai.

Como está a votação do BBB 23?

Porcentagem da enquete BBB 23 DCI

A situação não está boa para Domitila na enquete do DCI. Nesta votação, a porcentagem da miss está alta e ela lidera com folga, somando 66,0% dos mais de 295 mil votos computados até agora.

A segunda posição na rejeição fica com Gabriel. O vencedor da casa de vidro tem por enquanto 31,0%. Enquanto isso, Cezar Black fica tranquilo na lanterna da votação com apenas 3% da rejeição e mostrando ter grandes chances de continuar no jogo.

Esse resultado não é novidade desta manhã de segunda-feira e vem sendo apontado desde o começo da madrugada, quando o paredão foi formado. Por volta da 01h30, quando o DCI já contava com mais de 60 mil votos, Domitila já era apontada como a provável eliminada, com 50,30%.

07h00 - Porcentagem BBB 23 da manhã

Domitila: 66,0%

Gabriel: 31,0%

Cezar: 3%

01h30 - Porcentagem BBB 23 da manhã

Domitila: 50,30%

Gabriel: 46,40%

Cezar: 3,30%

Porcentagem Enquete UOL quem sai?

Na enquete do UOL, o cenário também está apontando Domitila como a eliminada do segundo paredão. Porém, por lá a participante está com a briga mais acirrada com Gabriel. Os dois começaram a se aproximar na porcentagem nesta manhã, pois na madrugada a diferença era maior.

Até o momento, enquanto a pernambucana tem 47,99% da porcentagem de votos, Gabriel fica logo atrás com 47,28% dos mais de 53 mil somados até então. Cezar também respira com alívio por aqui, contabilizando 4,73% dos votos e mostrando ter baixa probabilidade de eliminação nesta berlinda.

07h00 - Enquete UOL

Domitila: 47,99%

Gabriel: 47,28%

Cezar: 4,73%

01h30 - Enquete UOL

Domitila: 48,80%

Gabriel: 46,70%

Cezar: 4,50%

