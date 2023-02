Porcentagem BBB 23 da tarde aponta eliminado do 3º paredão

O terceiro paredão do BBB 23 foi formado na noite do último domingo, 5, e deixou Cezar, Gabriel Santana e Tina perto da eliminação. A porcentagem da enquete extraoficial já mostra uma expressiva vantagem de votos para um deles, que deve deixar o reality amanhã.

Porcentagem das enquetes UOL e DCI mostram eliminação de Tina

O cenário está desfavorável para Tina, que pode ser eliminada no terceiro paredão do BBB 23 de acordo com as parciais das enquetes extraoficiais. Às 13h15 desta segunda-feira, 6, a analista de marketing tem a maior intenção de votos da votação do UOL, somando 63,96%.

A sister está bem à frente de seus adversários Cezar e Gabriel Santana, que estão em segundo e terceiro lugar respectivamente. O enfermeiro tem 22,09% dos votos, enquanto o ator soma 13,97%.

O resultado é bastante parecido na enquete BBB 23 do DCI, onde Tina também aparece como a mais votada para deixar o BBB 23.

Para 54,7% dos leitores, chegou a hora da analista de marketing deixar o game. Cezar também aparece na segunda posição, com 31,6% dos votos e deve ganhar uma nova chance de continuar na disputa. Santana está em último lugar com 13,7% e não corre risco de ser eliminado.

Vale lembrar que as enquetes não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são usadas apenas para consultar a opinião do público.

Vote na enquete do DCI e confira a porcentagem em tempo real:

Como foi formado o terceiro paredão do BBB 23?

O paredão começou a ser desenhado no sábado, 4, com o Big Fone. Tina atendeu o telefone e indicou Gabriel Santana e Domitila para a berlinda.

Já no domingo, Paula, que adquiriu o Poder Curinga da semana, teve a oportunidade de tirar um deles do paredão e escolheu a Miss Alemanha, que ficou bastante surpresa com a biomédica.

A dinâmica seguiu com a escolha do anjo Cristian, que também surpreendeu ao imunizar Key Alves. O líder Gustavo indicou Tina direto para a berlinda, usando como justificativa a falta de afinidade entre eles.

Cezar Black foi o mais votado da casa, com nove votos. Gabriel Santana, que foi indicado pelo Big Fone, teve direito a um contragolpe e puxou Amanda para a votação popular. O ator afirmou que a médica é a primeira da lista de prioridade de votos de seu grupo e só estava seguindo o que foi acordado entre eles.

Gabriel, Amanda e Cezar disputaram a Prova Bate e Volta, e a médica foi a vencedora. A eliminação ocorre nesta terça, 7, logo após a novela Travessia.