Quem está no paredão do BBB 23: Gabriel e Domitila já foram indicados para a berlinda por Tina - Foto: Reprodução/Globo

Quem está no 3º paredão do BBB 23 até agora

Nesta semana, o paredão do BBB 23 começou a se formar mais cedo. Antes do domingo de votação entre os participantes alguns nomes já foram enviados para a berlinda e correm risco de sair do programa. Quem está no paredão? A terceira disputa da temporada já tem dois competidores, Gabriel e Domitila, mas um deles ainda conseguirá se livrar.

Por que Gabriel e Domitila estão no paredão?

Gabriel Santana e Domitila estão no terceiro paredão do BBB 23 por causa do Big Fone. O telefone tocou durante o programa ao vivo da noite de sábado (4) e foi atendido por Tina.

A ligação informava que a sister precisava ir até a despensa pegar duas pulseiras vermelhas e entregá-las aos participantes que ela queria colocar no paredão. A angolana escolheu primeiro o ator de Chiquititas e depois de pensar por mais alguns segundos resolveu também colocar a miss Alemanha na berlinda.

Gabriel Santana e Domitila Barros foram os escolhidos, mas um deles pode escapar da berlinda. 👀 pic.twitter.com/u4rkPmxA2W — Big Brother Brasil (@bbb) February 5, 2023

Para a sorte da dupla, um deles ainda conseguirá escapar do paredão. Isso acontecerá por causa do poder curinga da semana. Ele foi leiloada na sexta-feira (3) e conquistado por Paula, que apostou mais estalecas que os colegas. A biomédica terá que decidir quem está no paredão atualmente e continuará na berlinda e quem vai salvar.

Essa pessoa que será salva por Paula não estará imune, ou seja, se em seguida ela der o azar de ser indicada pelo líder da semana ou a mais votada da casa, ela retorna ao paredão do BBB 23.

Horário e como será a formação da votação

A terceira formação de paredão do BBB 23 começará hoje às 23h10, depois do Fantástico. De acordo com a programação da Globo, o programa deste domingo terá 1 hora e meia de duração e terminará às 00h40, horário do Domingo Maior, que hoje exibirá o filme Noite Sem Fim.

Os brothers que terão poderes em mãos esta semana serão Gustavo, Christian e Paula. A vencedora da casa de vidro será a primeira a se pronunciar para colocar seu poder curinga em ação. A vantagem será uma escolha, ela terá que informar o nome do participante salvo entre quem está no paredão, Gabriel ou Domitila.

Depois, Christian, que venceu a prova do anjo da semana, poderá dizer para quem vai o colar de imunidade. Em seguida, o cowboy, que é o atual líder, poderá indicar alguém direto para a berlinda. Seu indicado não tem direito a vaga no bate e volta como os demais emparedados.

A casa irá votar e o mais citado pelos brothers vai parar na berlinda. Por último, o indicado pelo Big Fone que sobrou no paredão poderá dar um contragolpe. Esse contra golpe NÃO poderá ser feito em que atendeu o telefone, ou seja, Tina, e nem quem tinha o poder curinga, Paula.

A prova bate e volta será realizada entre o indicado da casa, o indicado do Big Fone e o contra golpeado. Após alguém se salvar, a votação oficial do paredão será liberada pelo programa. A eliminação será ao vivo no programa de terça-feira (7).

Resumo da dinâmica

Poder curinga vai salvar alguém indicado pelo Big Fone

Anjo imuniza alguém

Líder indica alguém

Casa vota

Contra golpe do indicado do Big Fone

Prova bate e volta

De olho na dinâmica da semana! 👀 O BIG FONE VEM AÍ! ☎ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/jWYsuZxb8G — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2023

