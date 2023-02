Poder coringa do BBB 23 tirará alguém do paredão hoje, domingo (5) - Foto: Reprodução/Globo

Com poder coringa do BBB 23 desta semana, Paula terá escolha no paredão

Novidade na edição, o poder leiloado todas as sextas-feiras durante o raio-x com as estalecas dos brothers tem sido bem importante nas noites de formações de paredão. E o poder coringa do BBB 23 desta semana não será diferente, ele afetará diretamente os brothers que foram parar na berlinda por causa do Big Fone atendido por Tina.

Qual é o poder coringa do BBB 23 desta semana?

O poder coringa do BBB 23 nesta semana será de escolha. Paula, que venceu o leilão, terá que decidir quem entre os indicados do Big Fone ficará de fora do paredão.

Na noite de sábado (4), Tina atendeu o Big Fone e enviou Gabriel Santana e Domitila para a berlinda. Agora, Paula terá a missão de tirar um deles da disputa com seu poder coringa do BBB 23.

Quem for salva não fica imune, ou seja, ainda pode ser votado pela casa ou o líder. Já quem permanecer no paredão terá direito a um contragolpe. Este participante não poderá escolher Paula, que conquistou o poder coringa do BBB 23, e nem Tina, que atendeu o Big Fone e o indicou para a berlinda.

Pelo que explicou o apresentador Tadeu Schmidt sobre a dinâmica da semana, na última quinta-feira (2), Paula será obrigada a usar o poder, mesmo que Domitila e Gabriel não sejam seus aliados na casa. Diferente da semana passada, por exemplo, em que o poder conquistado por Cara de Sapato, de salvar algum indicado da casa do paredão, era opcional.

De olho na dinâmica da semana! 👀 O BIG FONE VEM AÍ! ☎ #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/jWYsuZxb8G — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2023

O anjo desta semana é autoimune?

A dinâmica do anjo não é autoimune esta semana. Assim, Christian terá que escolher um colega para receber o colar de imunidade e ele estará livre para os votos dos colegas da casa. A imunidade será informada depois que Paula decidir quem fica de fora do paredão com seu poder.

Ordem da dinâmica do paredão

1 - Poder coringa do BBB 23

2 - Imunidade do anjo

3 - Indicação do líder

4 - Votação da casa

5 - Contra golpe do indicado do Big Fone

6 - Prova bate e volta

7 - Defesa dos emparedados em 30 segundos

Que horas começa o BBB 23, dia de paredão

O Big Brother Brasil está marcado para começar às 23h10, depois do Fantástico, de acordo com o cronograma oficial da emissora. A previsão é que o reality show termine às 00h40.

A votação oficial do terceiro paredão será liberada enquanto o programa ainda estiver no ar. Depois na programação, a TV Globo irá exibir o filme Noite sem Fim com Liam Neeson, Ed Harris, Boyd Holbrook e Joel Kinnaman no Domingo Maior.

Programação do BBB 23 nos próximos dias

Segunda-feira (6): jogo da discórdia

Terça-feira (7): eliminação do 3º paredão

Quarta-feira (8): festa do líder Gustavo

Quinta-feira (9): quarta prova do líder

Sexta-feira (10): leilão do poder coringa do BBB 23 + nas últimas semanas, o programa tem realizado provas nas sextas

Sábado (11): nas últimas semanas, o programa tem feito a prova do anjo nos sábados

Domingo (12): almoço do anjo e formação do 4º paredão

Quem já saiu do BBB 23: veja os eliminados da temporada até agora