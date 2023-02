Tina atende Big Fone do BBB 23 e coloca Domitila e Gabriel no paredão

O jogo está fervendo! Neste sábado (04), o Big Fone tocou pela primeira vez no Big Brother Brasil 2023 e já tem gente no paredão. Quem atendeu o Big Fone do BBB 23? Tina foi mais rápida, atendeu ao telefone e indicou Domitila e Gabriel ao paredão.

O que o big fone falou hoje no BBB 23?

Na mensagem, o big anunciou que Tina deveria indicar dois participantes ao paredão, exceto o líder, e deveria anunciar a escolha. Ela precisou ir até a despensa, onde tinham duas pulseiras vermelhas, e colocar no braço de seus alvos. Em seguida, ela comunicou a decisão de que Domitila e Gabriel estão no paredão.

O voto do líder é imutável, ou seja, a pessoa vai direto para o paredão e não há chance de escapar com o bate e volta.Depois a casa votará, a dinâmica será diferente do que todos esperavam, os confinados serão separados em três grupos, assim cada time escolherá em consenso quem indicar do grupo adversário.

Quando os três emparedados da semana estiverem definidos, cada um terá 30 segundos para conversar com o público e pedir ajuda para ficar. Em seguida, a votação oficial será liberada.

Dinâmica do paredão + big fone O terceiro paredão da temporada terá dois emparedados pela casa e um contragolpe. - Quem atende o Big Fone indica duas pessoas ao Paredão

- Jogador com Poder Curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai pro Paredão

- Anjo imuniza

- Líder indica

- Casa vota

- Contragolpe (o indicado pelo Big Fone, confirmado pelo Poder Curinga, dá o Contragolpe, mas não pode ser em quem atendeu o Big Fone e em quem comprou o Poder Curinga)

- Prova Bate-Volta

- Três vetos na Prova do Líder da outra semana: Um dado pelo Líder. Os outros dois dados pelos sobreviventes do Paredão.

Gshow votação BBB 23

A votação BBB 23 do Gshow é a única enquete oficial do programa e ela será aberta após a confirmação dos nomes do paredão. Para eliminar um dos três emparedados do décimo paredão da edição, será necessário ter um cadastro no site oficial do reality. Caso nunca tenha participado de uma votação BBB 23 no Gshow, você terá que apertar o botão 'entrar', na lateral superior direita e depois em 'cadastre-se'. Informe o seu nome completo e data de nascimento, depois insira um e-mail válido.

Você receberá a confirmação por e-mail, siga os passos indicados e pronto, você já terá login e senha para acessar o site.Depois, entre na aba do Big Brother Brasil do Gshow e em seguida clique na enquete de votação do BBB 23. Confira os nomes e votos dos emparedados e clique em quem deseja eliminar, cuidado para não errar.

O próximo passo será selecionar a caixinha 'sou humano' e pronto, você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado. Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser, não há limite de votos.

