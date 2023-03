Porcentagem BBB 23 tem Bruna na liderança; quem sai no 11º paredão

A porcentagem BBB 23 parcial da enquete UOL mostra uma disputa acirrada entre dois brothers no 11º paredão da temporada. Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam a preferência do público e um deles deixará a casa na terça-feira, 28.

Porcentagem BBB 23 UOL mostra eliminação de Bruna

Quem deve deixar o reality amanhã é Bruna Griphao, de acordo com a porcentagem BBB 23 da enquete UOL. Até às 19h desta segunda, véspera da eliminação, a atriz somava 50,53% dos mais de 102 mil votos.

Gabriel Santana vem logo atrás com 42,14% dos votos. A diferença entre os dois já foi menor, mas a atriz passou a receber mais votos na manhã de hoje. Entretanto, ainda é possível acontecer uma reviravolta até o momento da eliminação.

Quem não corre riscos de deixar o programa neste paredão é Aline Wirley. A ex-Rouge tem apenas 7,34% dos votos e deve ganhar mais uma semana na competição.

Vale lembrar que a enquete UOL não tem influência sobre o resultado da votação e é utilizado apenas para saber a opinião do público sobre os brothers.

Bruna Griphao - 50,53%

Gabriel Santana - 42,14%

Aline Wirley - 7,34%

Siga participando da enquete do DCI:

Como foi a formação do 11º paredão?

A formação do 11º paredão começou com Ricardo, que descobriu estar imunizado já que o Anjo da semana era autoimune.

Bruna Griphao foi indicada pela líder Sarah Aline, como previsto. "Um top 11 com diversas informações faz com que a gente crie diversas formas de tentar fugir do nosso jogo, esquecendo que as informações de fora elas não mudam a nossa realidade aqui dentro. [...] Todas as pessoas precisam ir ao paredão pra gente entender mais ainda e ampliar o que o público quer saber, mas afetos também ditam prioridades [...] É por isso que eu vou indicar direto pro paredão a Bruna", declarou.

Em seguida, foi a vez de Marvvila, vencedora da dinâmica do Globoplay, vetar um participante de votar no confessionário. A pagodeira escolheu Amanda.

A mais votada pela casa foi Amanda, com cinco votos. A loira, que tinha o Poder Coringa em mãos, usou o poder para mandar Gabriel Santana para a berlinda, que por sua vez puxou Aline Wirley.

Aline, Gabriel e Amanda disputaram a Prova Bate-Volta, mas a médica levou a melhor e escapou do paredão.

Quem votou em quem

Larissa vota em Marvvila;

Fred Nicácio vota em Amanda;

Aline Wirley vota em Marvvila;

Domitila Barros vota em Amanda;

Bruna Griphao vota em Marvvila;

Gabriel Santana vota em Amanda;

Cezar vota em Aline Wirley;

Marvvila vota em Amanda;

Ricardo vota em Amanda.

Como votar no Gshow BBB 23?

A votação do paredão segue aberta no Gshow até terça à noite, dia da eliminação. O público pode participar de forma gratuita no site ou aplicativo.

Para votar em um dos brothers, entre no site ou aplicativo do Gshow e faça login em sua conta Globo.com. Se você não tiver cadastro, registre-se na plataforma inserindo seu nome completo, data de nascimento, cidade de residência, gênero, e-mail e crie uma senha. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Feito isso, o site irá te redirecionar para a página de votação. Basta clicar sobre o nome do brother que você deseja ver fora da casa e fazer a validação de segurança clicando em 'sou humano'. Em poucos segundos, o voto será computado. É possível participar inúmeras vezes clicando em 'votar novamente'.

O nome do eliminado e a porcentagem BBB 23 são revelados no final do programa ao vivo de terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. O jornalista anuncia o encerramento da contagem de votos minutos antes de dizer quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.