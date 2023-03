Regras do paredão hoje BBB 23: como será a formação da 11ª berlinda

Domingo é dia de paredão no BBB 23! A 11ª berlinda da temporada será formada durante o programa ao vivo deste domingo, 26, e contará com o trunfo do Poder Coringa e o veto da vencedora da dinâmica de ontem, além da votação da casa e da indicação da líder.

Como vai ser a formação do paredão de domingo?

As regras do paredão do BBB 23 de hoje começam com o anúncio de que o Anjo é autoimune. Ou seja, Ricardo não poderá ser votado e ganhou mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Em seguida, a líder Sarah Aline vai indicar alguém para o paredão sem chance de participar da Prova Bate-Volta. Pelas últimas conversas da psicóloga, ela tem um alvo inédito.

Antes do início da votação da casa, Marvvila, que venceu a dinâmica do Globoplay no sábado, vai vetar alguma pessoa de votar. Depois da decisão da pagodeira, o programa dá início a votação no confessionário de forma tradicional.

Amanda, dona do Poder Coringa da semana, terá que escolher uma das pessoas menos votada pela casa para ir ao paredão. O indicado por ela terá direito a um contragolpe e puxará mais uma pessoa para a berlinda.

Jogam a Prova Bate-Volta o mais votado pela casa, o indicado pelo Poder Coringa e o escolhido no contragolpe. A indicação do líder não tem direito a disputar a prova.

Quem Sarah Aline vai indicar ao paredão?

É possível que Sarah Aline mande Bruna Griphao para o paredão, conforme conversado entre ela e Ricardo. Entretanto, a líder da semana ainda não bateu o martelo e é possível que ela mude de opinião até hoje à noite.

"No fundo no fundo, eu sinto muito que eu deveria colocar a Bruna, sabe? Eu tenho essa sensação, mas quero pensar", disse a psicóloga na última sexta.

Bruna é a única pessoa da casa ainda não levou nenhum voto. A atriz também nunca foi a nenhum paredão assim com Aline Wirley e Marvvila, que também estão invictas, apesar de serem consideradas 'plantas' por parte dos brothers e do público.

Ainda durante a conversa com Alface, a psicóloga afirmou que não votou em Bruna antes pois sabia que ela não tinha votos suficientes para ir ao paredão. "Votei no Fred e votei na Lari. Eu só achei que não votava na Bruna se eles não voltassem porque dava pra fazer uma outra coisa, e eu sabia que não teria votos suficientes para ela ir", continuou.

Essa é a segunda vez que Sarah ganha a liderança. Na primeira, ela indicou Cara de Sapato, que escapou da berlinda com o poder do Big Fone que estava com Mc Guimê.

Quando acaba o BBB 23?

O BBB 23 está previsto para terminar em meados de abril. O programa começou em janeiro com 22 participantes, mas passou por três baixas ao longo da temporada e teve que promover uma repescagem para que o reality terminasse no tempo correto.

Neste ano, o Big Brother Brasil contou com algumas dinâmicas diferentes. Começando pela casa de vidro, que foi realizada antes do início do programa. O público escolheu Paula e Gabriel, que não agradaram a audiência e foram eliminados na segunda e quarta semana respectivamente.

Na quarta semana, Bruno apertou o botão da desistência sem aviso prévio e deixou a casa mais vigiada do Brasil por conta própria, alegando que não estava conseguindo ser ele mesmo no game.

Na nona semana, Mc Guimê e Cara de Sapato foram expulsos após serem acusados de assediar a mexicana Dania Mendez. Com isso, o programa fez uma repescagem com todos os eliminados, e Fred Nicácio e Larissa foram os escolhidos pelo público.