Inscrições BBB 24: saiba como concorrer a vaga no reality

As inscrições BBB 24 abrem na sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes! Boninho anunciou que programa vai abrir as candidaturas para a próxima edição do programa, em um processo seletivo conta com apresentação em vídeo, questionário, além das tradicionais entrevistas presenciais.

Como participar das inscrições BBB 24?

As inscrições BBB 24 ocorrem pelo Gshow. Todos os interessados em se tornarem brothers e sisters no próximo ano devem responder ao questionário com mais de 90 perguntas disponibilizado pela Globo. "Conte tudo sobre a sua vida. E não esqueça de caprichar no vídeo e nas fotos, para que a gente possa te conhecer melhor. Queremos saber o porquê devemos te selecionar", aconselha a produção do programa na página.

Além das perguntas, também é necessário enviar um vídeo de apresentação. A produção frisa que é necessário correr para fazer a inscrição, já que as vagas são limitadas.

O Big Brother Brasil faz a seleção dos participantes por região. Ao se inscrever, o candidato deve escolher a região referente ao seu estado de moradia, já que há um número limitado de vagas para cada lugar.

Depois da etapa das inscrições, o BBB começa as entrevistas com os participantes selecionados para as próximas fases. O processo seletivo é bastante longo e ocorre durante todo o segundo semestre, também incluindo exames e testes psicológicos, que atestam se o candidato está ou não autorizado a participar da disputa pelo prêmio milionário.

No ano passado, também houve caravanas para selecionar participantes em algumas regiões do país. Ainda não se sabe se o formato se repetirá para 2024.

Para participar, acesse https://gshow.globo.com/realities/bbb/. O primeiro contato do programa com os candidatos costuma ser feito por e-mail.

Qual o prêmio do BBB?

Depois de anos sem reajustes, o prêmio do BBB finalmente passou por uma mudança em 2023. O valor ultrapassou a casa dos R$ 2,5 milhões, se tornando o maior valor pago na história do programa.

O prêmio varia de acordo com o desempenho dos brothers nas noites de paredão. A cada berlinda, eles precisam dar palpites sobre quem seria o possível eliminado. Se acertassem, um valor era somado ao prêmio final.

O segundo lugar leva R$ 150 mil, enquanto o terceiro fica com R$ 50 mil. Além disso, eles também podem acumular prêmios e outros valores em dinheiro oferecidos pelos patrocinadores do programa durante as provas.

Essa será a 24ª edição do Big Brother Brasil, que já premiou 23 campeões nos últimos anos. O programa é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que chegou em 2022 para substituir Tiago Leifert após o apresentador anunciar sua demissão da Globo.

O Big Brother Brasil é dirigido por Boninho, conhecido por dar spoilers e anunciar as novidades do reality em suas redes sociais.

