Veja 4 inacreditáveis previsões de Domitila no BBB 23

Domitila Barros surpreendeu os internautas nas últimas semanas ao 'prever' fatos que aconteceriam no futuro do jogo e até mesmo do lado de fora da casa. A Miss Alemanha já falou sobre ter atingido um milhão de seguidores, expulsão de Cara de Sapato sobre a repescagem após sonhar com os acontecimentos. Relembre.

1 milhão de seguidores | previsões de Domitila no BBB 23

Enquanto conversava com Aline Wirley na manhã desta quinta-feira, 23, Domitila relatou um sonho que teve na noite anterior. A ativista social dusse que sonhou com um homem todo de branco que lhe entregava um saco cheio de milho.

"Será que é por que eu conquistei um milhão de seguidores?", questionou. A cantora respondeu que, provavelmente, Domitila já deve ter milhões de seguidores em suas redes sociais.

A Miss Alemanha de fato atingiu a marca milionária em sua página no Instagram. Depois de ser alvo de deboche por parte de Gabriel, Tina e Larissa na Casa do Reencontro, o número de seguidores de Domitila disparou e alcançou a marca de 1,3 milhão até a publicação deste texto.

"Eu acho que esse [sonho com] milho foi no dia que eu bati 1 milhão de seguidores. Será?" #BBB23

Sister previu repescagem | previsões de Domitila no BBB 23

Em fevereiro, Domitila também já havia sonhado com a repescagem. A ativista social surpreendeu os internautas ao relatar um sonho que mostrava um quarto com nove pessoas e mais três camas vazias - o público interpretou a visão da sister como a Casa do Reencontro com eliminados, as expulsões de Mc Guimê e Cara de Sapato e a desistência de Bruno.

"Eram nove pessoas nesse quarto e todo mundo deitava na posição certa, era um quarto bem claro. Mas só tinham nove, mesmo sendo top 10 eram nove. E três camas estavam vazias", disse.

Domitila disse que sonhou com um quarto e tinham 9 pessoas, mesmo sendo Top 10. 👀

Domitila disse que sonhou com um quarto e tinham 9 pessoas, mesmo sendo Top 10. 👀

Vale lembrar que recente apareceu uma câmera no Globoplay com o nome: Quarto Secreto. #BBB23

Domitila sonhou com Cara de Sapato antes da expulsão

Após a expulsão de Cara de Sapato e Mc Guimê do BBB 23, em 16 de março, Domitila contou para Gabriel Santana e Sarah Aline que havia sonhado com o lutador na noite anterior.

"Sonhei com o Sapato. Ele disse: 'E aí, Domi, é isso aí, né?'. Ele tava com a roupa de ontem. Ele falava: 'Fica assim, não. Não fica aí, não. Vai lá', e acordei com o (aviso de) 'Eventos em instantes'", contou. A Miss Alemanha continuou dizendo que sentiu um tom de despedida.

Domitila falando que estava sonhando com o Sapato e no sonho ele falava: "E ai, Domi! É isso aí né? Fica aí não, vai lá!", depois disso apareceu "Evento em instantes." #BBB23

Key e Larissa voltam na repescagem?

Há dois dias, antes de saber sobre a Casa do Reencontro, Domitila contou aos demais brothers que sonhou com Key Alves e Larissa, 8ª e 9ª eliminadas do BBB 23.

"No sonho, eu tava apresentando alguma coisa, e a Key e a Larissa faziam parte. Aí a Key ficou, e a Larissa saiu correndo e caiu. Saí correndo para atrás da Larissa e chegou esse homem de branco com um baú com véu dentro, véu azul. Aí fui no baú e ele falou 'não é o baú, é o outro presente'. Quando fui para o outro presente, era uma sacola bem esfarrapada de milho branco", disse.

Domi seguiu dizendo que foi ao paredão com ambas as sisters e que algo irá acontecer. Os internautas interpretaram o sonho da Miss Alemanha como uma possibilidade da volta de Key e Larissa na repescagem - as sisters lideram as parciais das enquetes extraoficiais até agora.

Domitila contando o sonho que teve com a Larissa e a key e ela afirma com certeza vai acontecer alguma coisa #larissaekeyvoltando #BBB23

