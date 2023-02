Paredão será formado no domingo no BBB 23

Quem atendeu o Big Fone do BBB 23 e quem está no 7º paredão

Quem atendeu o Big Fone na noite de sábado, 25/2, foi a líder Sarah Aline. A sister agora está imune ao paredão deste domingo e colocou Cara de Sapato no paredão. O telefone do Big Brother Brasil tocou exatamente um minuto após o modo Stone subir o prêmio.

Vale lembrar que na quinta-feira, Sarah ganhou a prova do líder e indicou Sapato. O lutador saiu do paredão após ser trocado por Gustavo, graças ao poder supremo de Guimê. O cowboy foi eliminado com 71% dos votos.

Qual foi o recado do big boss?

"Atenção, preste muita atenção. Você está imune e deve indicar alguém imediatamente ao paredão. Comunique agora sua decisão a todos", disse a voz do big boss.

VÍDEO: Assista ao momento em que Guimê atende o Big Fone:

Sarah Aline ganha uma imunidade por atender ao Big Fone e indica Cara de Sapato ao Paredão! ☎️ #BigFone #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/xNr2XjzTNV — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2023

Qual o poder do Big Fone?

Quem atendeu o big fone ganhou imunidade para o próximo paredão, além de ganhar o poder de mandar um brother diretamente para o paredão.

No domingo, dia 26/2, os participantes farão uma prova que definirá o Anjo e o novo Líder. A Formação do Paredão será ao vivo, com Prova Bate-volta. Na terça-feira, 28/2, acontecerá a última Eliminação da semana turbo.

Semana turbo BBB 23

Sábado: Eliminação; Big Fone toca ao vivo: quem atender à ligação estará imune e indicará um brother ao próximo Paredão.

Domingo: Prova do Líder; Prova do Anjo; Formação de Paredão com Bate-Volta.

Terça-feira: Eliminação do 7º paredão

