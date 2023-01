Quem são as ex-namoradas de Gabriel Tavares do BBB 23?

Assim que Gabriel Tavares, 24 anos, entrou na casa de vidro do BBB 23, a vida amorosa do brother se tornou assunto entre os internautas. O modelo, que atualmente está solteiro, diz ter ficado com cantoras famosas. Ele agora vive um affair com a atriz Bruna Griphao dentro do programa.

O modelo Gabriel Tavares afirmou ter namorado apenas uma vez dos 16 anos aos 19. "Nunca mais. Estou há seis anos solteiro já", disse em seu vídeo de apresentação do BBB 23. No entanto, não se sabe a identidade da ex-namorada.

Quem já ficou com Anitta do BBB 23?

Escolhido pelo público na casa de vidro, Gabriel Tavares diz ter ficado com a cantora Anitta, o que gerou um grande borburinho na web. Os internautas até encontraram um vídeo do brother ao lado da voz de 'Vai Malandra' ainda quando ele estava na casa de vidro. A poderosa também comentou uma das publicações de Gabriel. "Eu não creio hahahahaha", escreveu a cantora ao vê-lo na televisão.

A famosa se apresentou na primeira festa da temporada e, em entrevista ao Gshow, falou sobre a relação com o brother. "Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço", revelou a cantora.

Além de Anitta, o 'vidraceiro' também afirmou ter ficado com a cantora Luísa Sonza e a influenciadora digital Gabi Lopes.

Sonza não se pronunciou sobre a fala do rapaz. Ela, inclusive, declarou torcida para Manoel, concorrente de Tavares na casa de vidro.

🚨VEJA: Anitta revelou ao Gshow que tem mais intimidade com Bruna Griphao e que conheceu muito por alto o Gabriel: “Muito menos do que vocês imaginam”. #BBB23

— CHOQUEI (@choquei) January 19, 2023

Gabriel vive affair com Bruna Griphao no BBB 23

Desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil, Gabriel já tinha demonstrado interesse em Bruna Griphao. Depois de alguns dias de flerte, os dois finalmente deram o primeiro beijo durante a festa do BBB 23 da última quarta-feira, 18.

Gabriel tentou beijar Bruna ainda durante o show de Anitta e internautas apontaram que o modelo estaria tentando fazer ciúmes na cantora. "O Gabriel tentando usar a Bruna Griphao pra fazer ciumes na Anitta. Como é previsivel!!!", escreveu o influenciador Paiva. "Sim, o brother, conhecido por já ter ficado com a cantora, tentou a todo custo beijar Bruna Griphao antes do show da Girl From Rio acabar. Ele achava mesmo que a ANITTA ia sentir ciúmes dele?", publicou o perfil BCharts.

Depois de alguns foras, Griphao beijou Gabriel. No raio-x da manhã desta quinta-feira, 19, a atriz falou sobre o affair com o rapaz. "Eu estou completamente arrependida do que fiz ontem. Completamente. […] Me amarro nele, super teria um bagulho, principalmente lá fora. Mas aqui é muito difícil, tá ligado? E eu não quero que se confunda", disse. No entanto, os dois continuaram trocando carinhos durante o dia.

Quem é Gabriel Tavares do BBB 23?

Gabriel Tavares tem 24 anos e é natural de Ribeirão Preto (SP), mas atualmente mora em Florianópolis (SC). O rapaz é formado em Administração, mas optou por não trabalhar "de terno e gravata". Ele trabalha administrando alguns imóveis de sua família e se mudou para a capital catarinense para investir na carreira de modelo.

O paulista foi escolhido pelo público para entrar no programa com 64,60% dos votos, derrotando o adversário Manoel na casa de vidro. Tavares formou dupla com Paula na primeira semana, que também foi escolhida pela audiência.

O rapaz diz ser caseiro e que não é muito de balada - prefere curtir momentos na praia e com a família. Muito vaidoso, te, mais de 50 tatuagens. "Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal", diz. Durante sua passagem pelo reality, ele afirmou ter feito "escola com o Prior", no sentido de se inspirar no jogo do ex-BBB, mas que ao contrário dele, irá levar o prêmio para casa.