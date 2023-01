Quarto secreto do BBB 23: como vai funcionar a dinâmica

A estreia da nova temporada do Big Brother Brasil já trouxe várias novidades que irão balançar a primeira semana de jogo. O paredão levará os participantes a pensarem que uma dupla será eliminada, no entanto, ele vão parar no quarto secreto do BBB 23. Durante este tempo, o público decidirá quem entre eles merece de fato a eliminação.

Como vai ser o quarto secreto do BBB 23?

O quarto secreto do BBB 23 será uma consequência direta do primeiro paredão da temporada, que ganhará duas etapas. E como irá funcionar: a berlinda será realizada em duplas. Uns votarão nos outros, até que o paredão esteja formado. Será então que o público votará nas duplas da berlinda e quem se der mal na votação vai ser retirada da casa.

A dupla então será levada para o quarto secreto do BBB 23. Os participantes ficarão lá por algum tempo e uma nova votação será iniciada. Desta vez, o público irá escolher quem na dupla merece ficar no jogo e quem tem que sair.

Quem for o mais votado para sair deixará o reality show da TV Globo de forma definitiva, ou seja, esta será uma eliminação de verdade. Quem conseguir se dar bem, retornará para a casa, surpreendendo os colegas de confinamento. A dinâmica será bem parecida com um paredão falso, mas com algumas diferenças é claro, já que alguém será de fato eliminado.

Os brothers não sabem sobre nada disso, eles só foram informados pelo apresentador Tadeu Schmidt que o paredão será em dupla. Até agora, eles pensam que eliminação também será em dupla. Eles só descobrirão mais tarde a verdade, quando o quarto secreto do BBB 23 acontecer.

Nos próximos dias, a produção do reality show deve soltar mais novidades sobre a dinâmica, como quanto tempo os brothers ficarão no quarto secreto, se será possível assistir os colegas de confinamento por algum telão e se o participante que voltar para o confinamento terá alguma vantagem no jogo, como imunidade ou poder especial.

As formações de paredão são sempre realizadas aos domingos e as eliminações marcam os programas de terça-feira. Então ainda levará alguns dias para que a dinâmica comece.

Quem vai ficar de fora do paredão?

A dupla que venceu a prova de imunidade, a primeira disputa da temporada, será a primeira a ficar de fora do paredão. Além deles, quem vencer a prova do líder desta semana também escapa da votação popular. Como haverá prova do anjo, mais uma dupla estará imune.

O programa ainda não revelou se o anjo será autoimune ou se quem vencer deverá escolher alguém para imunizar. Ou seja, no total serão três duplas fora do alcance dos votos dos confinados.

Quem são as duplas no jogo?

A primeira semana inteira será disputada em duplas, então é importante saber quem está ao lado de quem. Tudo será feito em parceria, a votação, a prova do líder, a prova do anjo e outros eventos da casa. Quem decidiu quem ficaria com quem foi o público, que votou no site do reality show. Todas as duplas são de um camarote e um pipoca, com exceção de Paula e Gustavo, ambos pipocas, por causa da Casa de Vidro.

Gabriel e Paula

Amanda e Antônio “Cara de Sapato” Jr.

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê

Conheça cada um deles:

