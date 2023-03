O prêmio do BBB 23 está em quanto? Valor é inédito

O prêmio do BBB 23 não para de subir! A cada terça-feira, os brothers têm a chance de aumentar o valor pago para o campeão ao acertarem os palpites de quem sai nos paredões. As cifras já ultrapassam a casa dos R$ 2 milhões, sendo este o maior da história do reality.

Como funciona o prêmio do BBB 23?

O valor do prêmio do BBB 23 está em R$ 2.130.000 após a eliminação de Fred no 10º paredão da temporada. Os números mudam a cada terça-feira após o anúncio de quem sai da casa.

O aumento ou não das cifras pagas ao vencedor dependem exclusivamente dos próprios brothers. Antes do anúncio do eliminado, Tadeu Schmidt pede para que os participantes sorteiem quem deve dar os palpites. O jogador sorteado deve dizer quem sai na berlinda e justificar sua escolha. Se ele acertar, é somado um valor no prêmio final. Se errar, não ganham nada.

Os brothers se saíram bem até agora. O prêmio inicial era de R$ 1,5 milhão, como nas temporadas passadas, e já cresceu mais de R$ 600 mil. Vale lembrar que apenas três jogadores chegam até a final do reality, que ainda contará com mais oito berlindas para eliminar os demais participantes até lá.

Além do valor milionário, os participantes também acumulam outros prêmios e dinheiro. A cada prova, eles podem levar para casa eletrônicos, roupas e até carros. Os 'mimos' variam de acordo com os patrocinadores de cada competição.

Nos anos anteriores, o segundo colocado ficava com R$ 150 mil, enquanto o terceiro levava R$ 50 mil. Ainda não há informações se haverá reajustes no prêmio do BBB 23 para os demais brothers que chegarem ao pódio.

Quando termina o BBB 23?

O BBB 23 termina em abril, assim como nos anos anteriores. A grande final acontece ao vivo, sob o comando de Tadeu Schmidt, logo após a novela Travessia em data a ser divulgada pela Globo.

A final do BBB 23 é reservada para relembrar a trajetória dos três finalistas até o último episódio do programa. Os participantes podem assistir a alguns VT's de si próprios durante o reality, além de acompanharem ao vivo tudo o que está sendo exibido para os espectadores.

O último episódio também costuma ter shows de cantores convidados e até mesmo de membros do Camarote que fazem parte da música.

O anúncio do vencedor é feito por Schmidt com um emocionante discurso no final do programa. Logo depois, os finalistas participam do Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos para relembrar os destaques da temporada.

Quem ainda está no jogo?

O programa começou em 16 de janeiro com 22 participantes, sendo doze anônimos e dez famosos. Dois deles foram escolhidos pelo público através da Casa de Vidro antes mesmo da estreia do reality. Essa foi a primeira vez que a dinâmica foi realizada dessa forma.

Apesar do grande número de participantes, o BBB 23 precisou promover uma repescagem após passar por três baixas em seu elenco. A primeira foi Bruno, que apertou o botão da desistência e desistiu deixar a casa por conta própria na quarta semana de confinamento.

Na nona semana, Mc Guimê e Cara de Sapato foram expulsos após serem acusados de assediar a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio na casa.

O programa trouxe de volta todos os eliminados para a 'Casa do Reencontro', menos Fred que desistiu da dinâmica. Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa concorreram a chance de retornar ao jogo, mas apenas dois deles ganharam a oportunidade.

Fred Nicácio e Larissa foram os mais votados e voltaram para a competição. Também seguem na disputa pelo prêmio do BBB 23 Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao, Cezar, Domitila Barros, Gabriel Santana, Marvvila, Ricardo e Sarah Aline.