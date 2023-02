Que horas começa a Prova do Anjo: disputa do BBB 23 terá carro de prêmio

Que horas começa a Prova do Anjo: disputa do BBB 23 terá carro de prêmio

A quarta Prova do Anjo do BBB 23 será realizado neste sábado, 11. Os brothers vão competir mais uma vez pelo colar da imunidade e pela oportunidade de ver a família, além da chance de escolher quem deve cumprir o castigo do Monstro. A disputa vai ao ar ao vivo no Globoplay.

Qual o horário da Prova do Anjo no BBB 23?

A Prova do Anjo é realizada aos sábados à tarde. A competição do reality não tem hora certa para começar, mas costuma ter início a partir do meio dia. O horário pode variar de acordo com a programação e os últimos acontecimentos da casa.

Nesta semana, a dinâmica da Prova do Anjo será diferente. A competição será realizada em dupla, mas apenas um deles será o vencedor. Quem se tornar o anjo ganhará também um carro 0km, enquanto o outro participante estará imunizado. A imunidade só não será válida se Bruno ganhar, pois já está emparedado pelo Big Fone.

Não são todos os brothers que participam da prova. É realizado um sorteio para decidir quem são os jogadores que terão essa chance - também é possível que os sorteados escolham quem eles querem vetar da disputa. A competição pode envolver agilidade, habilidade ou raciocínio lógico.

O vencedor da Prova do Anjo ganha o colar da imunidade, utilizado para imunizar um colega durante a formação do paredão, e escolhe quem deve cumprir o castigo do Monstro. Os escolhidos devem vestir uma fantasia disponibilizada pela produção até o início do programa ao vivo de domingo.

No dia seguinte, ele poderá escolher três pessoas para acompanhá-lo no Almoço do Anjo, um dos momentos mais esperados pelo vencedor da prova. É durante o almoço que os vídeos gravados pela família do anjo da semana são exibidos, gerando muita emoção.

O Anjo cumpre sua tarefa na noite de domingo, ao imunizar um colega. Ainda não houve nenhum anjo autoimune nesta temporada.

Até agora, Aline Wirley, Bruno, Ricardo e Cristian foram os brothers que venceram a prova. Na primeira semana, a competição foi realizada em dupla e premiou dois participantes.

Como assistir a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo é exibida ao vivo apenas para os assinantes do Globoplay. Os espectadores que não possuem um dos planos pagos da plataforma podem assistir aos melhores momentos da disputa no programa de sábado à noite.

Para assistir em tempo real, siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para iOS ou Android (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: se você já for cadastrado, clique em 'entrar' no canto superior direito. Para adquirir um dos planos, clique em 'assine já';

Passo 3: insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 4: insira um dos pacotes de assinatura e efetue o pagamento com cartão de crédito ou carteiras digitais. Os valores dos planos mensais começam em R$ 24,90;

Passo 5: depois de concluir a assinatura, vá até a página inicial e clique em 'Agora' e depois na aba 'BBB'. A prova é transmitida na câmera 'Acompanhe a casa'.

Como será a dinâmica da semana?

O paredão desta semana será quádruplo e terá um super Poder Curinga, que foi adquirido por Key Alves na manhã desta sexta-feira, 10.

Anjo: o vencedor da prova realizada no sábado imuniza um brother;

Líder: Gustavo indica um brother direto ao paredão, sem chance de participar da Prova Bate e Volta;

Poder Curinga: Key Alves, que arrematou o poder, poderá indicar um participante direto ao paredão;

Votação da casa: os dois mais votados pelos brothers no confessionário também vão para a berlinda;

Prova Bate e Volta: Bruno, indicado pelo Big Fone, e os dois mais votados pela casa participam da disputa.

A quarta eliminação do BBB 23 acontece na terça-feira, 14, a partir das 22h25, horário de Brasília. Pela primeira vez na temporada, serão quatro brothers na berlinda. O público poderá votar para eliminar um deles no Gshow, mediante cadastro gratuito.

