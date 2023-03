Autoimune? Regras e que horas começa a Prova do Anjo BBB 23 (04/03)

Prova do Anjo desse sábado faz parte da dinâmica para a formação do 8º paredão do BBB 23

A sétima Prova do Anjo acontece neste sábado, 4. Os brothers se reúnem mais uma vez para disputar o colar da imunidade e a chance de matar as saudades da família. A disputa vai ao ar ao vivo pelo Globoplay, e os melhores momentos são exibidos no programa à noite. Dessa vez, o anjo não é autoimune.

Qual o horário da Prova do Anjo hoje?

A Prova do Anjo é realizada nas tardes de sábado no BBB 23. A competição não tem hora certa para começar e depende da programação do dia. É possível que ela comece no final da manhã ou até no fim da tarde. Os espectadores que querem assistir precisam ficar ligados no Globoplay.

Apenas os assinantes da plataforma de streaming conseguem assistir a competição ao vivo, já que a competição acontece fora do horário em que o programa está no ar. Os demais espectadores podem assistir apenas aos principais momentos da disputa na edição que vai ao ar na noite de sábado sob o comando de Tadeu Schmidt.

O vencedor da Prova do Anjo imuniza um brother durante a formação do paredão que acontece no domingo, 4. Ele também escolhe três colegas para acompanhá-lo no almoço do anjo e ainda ganha a chance de assistir a vídeos gravados pela família, que costumam causar muita emoção.

O Anjo também escolhe dois participantes para cumprir o castigo do Monstro. Os escolhidos perdem 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a xepa, além de vestirem uma fantasia desconfortável e cumprir a tarefa designada pela produção até a noite de domingo.

Como assistir a Prova do Anjo ao vivo?

A Prova do Anjo vai ao ar em tempo real e na íntegra para os assinantes do Globoplay. Para adquirir um dos planos pagos, siga os passos:

Passo 1: entre no Globoplay utilizando o navegador de sua preferência em seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo disponível para Android e iOS.

Passo 2: se você não é assinante, é necessário adquirir um dos planos. Clique em 'assine já' no canto superior direito;

Passo 3: cadastre-se no sistema para prosseguir inserindo seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha.

Passo 4: escolha um dos planos disponíveis. Os valores mensais começam em R$ 24,90 e o anual sai por R$ 238,80, que pode ser parcelado em até doze vezes.

Passo 5: insira uma forma de pagamento para concluir a assinatura. Feito isso, retorne para a página inicial.

Passo 6: clique em 'Agora na TV' e depois na aba 'BBB'. Opte pela câmera 'Acompanhe a casa' para assistir a prova ao vivo.

Dinâmica da semana BBB 23

Key Alves e Cezar Black são os brothers que já estão no paredão. Os dois foram indicados por Mc Guimê na quarta-feira, 1º, que atendeu ao Big Fone. No entanto, um deles ainda pode escapar da berlinda já que o telefone irá tocar novamente durante o programa ao vivo de sábado - quem atender poderá livrar um deles da votação popular.

O brother que escapar do paredão terá direito a uma indicação no domingo. Se caso Key ou Cezar atenderem, eles poderão se salvar.

Na oitava berlinda, os brothers serão divididos em dois grupos durante a votação da casa. A dinâmica acontecerá da seguinte forma: