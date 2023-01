Quem desistiu do BBB 23? Três famosos teriam voltado atrás, diz site

O BBB 23 teria sofrido três desfalques em seu elenco do Camarote em cima da hora, de acordo com informações do portal Área VIP. Parte do elenco de famosos convidados pela produção da Globo teria repensado no convite e desistido de participar da atração, fazendo com que Boninho tivesse que pensar em um plano B.

A cantora Paula Fernandes, o cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, e o influenciador digital João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, são os famosos que suspostamente teriam desistido de participar do BBB 23.

Conforme divulgado pelo veículo, os três teriam voltado atrás na decisão após aceitarem o convite. "Em suma, eles teriam conversado com Boninho e alegado que esse não era o momento ideal deles entrarem no jogo, mesmo após terem confirmado as suas participações", disseram fontes ao site.

O nome de Paula Fernandes foi um dos primeiros que vazaram nas supostas listas de participantes ainda no ano passado. Os fãs do programa tinham esperança que a voz de 'Pássaro de Fogo' estivesse no grupo Camarote até o Big Day, mas a cantora ficou de fora. A possibilidade de Fernando ir para a competição por R$ 1,5 milhão também já estava sendo discutida há alguns meses. Apenas o nome do marido de Sasha não havia vazado.

O diretor da Globo então teve que convidar outros nomes para compor o elenco dos famosos, que neste ano gerou reclamações na web.

Os internautas comentaram bastante de que faltaram nomes conhecidos do grande público nesta edição. Entre os brothers mais populares, está a cantora Aline Wirley, do Rouge, o influenciador digital Fred, o cantor Mc Guimê e a atriz Bruna Griphao.

Até mesmo Paulo André, participante do BBB 22, chamou o elenco de 'pipoca caramelizada'. "Boninho levou a sério o lance de pipoca caramelizada, né?", disse. Ao ser criticado, o atleta se explicou dizendo que o termo era como ele chamava a si próprio quando esteve na competição. "Nem eu entendia porque eu era camarote (risos). Galera aí que não acompanhou tá emocionando".

Se não tivessem desistido, Paula Fernandes e Fernando Zor seriam alguns nomes de peso para o elenco que em anos anteriores contou com a presença de Projota, Karol Conká, Fiuk e Manu Gavassi.

Veja alguns comentários sobre o assunto:

os pipocas com mais seguidores que os camarotes #bbb23 pic.twitter.com/LaD3PtBSIO — PEDRO HALES (@pedrohales) January 12, 2023

os pipocas são mais camarote do que os próprios camarote — kariny (@kariny_sant) January 13, 2023

toda hora que anuncia um minha vontade de ser alienada diminui como pode esse velho ter escolhido um elenco tao basico pic.twitter.com/TZ5hFKm3nG — web diva brenda (@macaquinhe) January 12, 2023

ué esse bbb não vai ter camarote não?? pic.twitter.com/fTTNOx5stp — stavo (@favgriffin) January 12, 2023

Quem está no camarote do BBB 23?

Foram anunciados dez participantes no Camarote do BBB 23, entre cantores, atores, influenciadores digitais e atletas. São eles:

Bruna Griphao: 23 anos, atriz. Esteve nas novelas Avenida Brasil (2012) e Nos Tempos do Imperador (2021).

Fred: 33 anos, influenciador digital. Faz parte do canal Desimpedidos no YouTube.

Domitila Barros: 38 anos, modelo, atriz e ativista. Venceu o Miss Alemanha 2022.

Antonio 'Cara de Sapato' Jr: 32 anos, lutador de MMA. Campeão do The Ultimate Fighter: Brasil 3 no peso pesado.

Fred Nicácio: 35 anos, médico e fisioterapeuta. É apresentador do Queer Eye Brasil.

Key Alves: 23 anos, jogadora de vôlei e influenciadora digital. Também faz sucesso no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Marvvila: 23 anos, cantora. Participou do The Voice Brasil em 2016.

Gabriel Santana: 23 anos, ator. Esteve no remake de Chiquititas (2013) e Pantanal (2022).

MC Guimê: 30 anos, ator. Conhecido pelos hits "Plaquê de 100" e "País do Futebol".

O BBB 23 começa na próxima segunda-feira, 16 de janeiro, após a novela Travessia.