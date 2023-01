Chiquititas? Entenda por que chamam Gabriel Santana de Mosca

Gabriel Santana é constantemente chamado de Mosca nas redes sociais pelos fãs do BBB 23. O ator também utiliza o emoji do inseto para identificar sua torcida, mas muitos internautas desconhecem a origem do apelido relacionado ao primeiro papel do ator na televisão.

Mosca é o nome do personagem que Gabriel interpretou no remake de Chiquititas (2013), no SBT, quando tinha apenas 14 anos de idade. Esse foi o primeiro trabalho do ator na televisão e que lhe rendeu projeção nacional. Até hoje, ele é lembrado por ter interpretado o garoto da trama infantil.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Santana falou um pouco sobre o trabalho na emissora e o fato de ser conhecido até hoje como Mosca. "Acabou de reprisar no SBT, mas eles têm direito de imagem por 80 anos e aí vendeu pra Netflix. Real! Eu vou morrer e vai estar passando Chiquititas. É igual Chaves. 80 anos... Agora está na Netflix que não sai do top 10", disse.

Quando Gabriel foi anunciado como um dos participantes do BBB 23, muitos internautas o reconheceram imediatamente como o Mosca. O ator aderiu ao emoji do inseto em suas redes sociais, utilizado para identificar sua torcida no reality show.

Depois do fim do trabalho no SBT, Gabriel Santana partiu para novos desafios. Em 2017, ele esteve no seriado Carcereiros, do Globoplay, interpretando Léo. Sua estreia na Globo foi em 2019, quando interpretou Cléber em Malhação: Toda Forma de Amar, um dos personagens centrais da trama adolescente. Ele era par romântico de Anjinha, interpretada por Caroline Dellarosa.

O reconhecimento como ator global veio mesmo no ano passado. Gabriel Santana foi escalado para interpretar Renato, um dos filhos de Tenório (Murilo Benício), no remake de Pantanal (2022). Em sua apresentação no BBB 23, o carioca contou que é "odiado por isso até hoje". Assim como o pai, o personagem do brother era mau-caráter.

Gabriel Santana é gay?

Gabriel Santana é bissexual, conforme revelado por ele no primeiro dia do Big Brother Brasil. "Meninos, estou disponível. Meninas, também", disse.

Ele também falou um pouco sobre sua sexualidade durante uma conversa com Bruna Griphao. “Eu sou birromântico. Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens a atração sexual é muito rara. É muito mais por mulher”, disse.

Durante a primeira festa do BBB 23, o ator beijou Fred Nicácio. Ele também deu algumas investidas em Paula, que não quis ficar com brother, e flertou com Cézar. "Moleque, tu é lindíssimo. Contigo nem vou querer pegar homem mas você é lindo, de verdade. Tu é lindo, porra!”, disse.

Ele também afirmou que faria um 'trisal' com os bailarinos de Anitta, que se apresentou na festa. "Ai, Anitta! Os bailarinos, as bailarinas da Anitta... Eu saía com um trisal ali, com a rapaziada!", disse.

Quem o ator do BBB 23 já namorou?

O ator já namorou a influenciadora digital Nicole Tulcheski, sendo esse foi o único relacionamento que Gabriel tornou público. Os dois terminaram em 2018.

Na época, o brother surpreendeu a então namorada ao organizar uma festa surpresa em comemoração ao aniversário de 15 anos de sua amada. O casal também sempre trocava declarações apaixonadas nas redes sociais.

Tulcheski abriu uma caixinha de perguntas no Instagram na última quarta-feira, 18, e foi questionada sobre a bissexualidade do ex-namorado. "E sobre esse fato polêmico dele ter falado que é bi?", perguntou um seguidor. "Não acredito que fazer parte da comunidade LBGT seja uma pauta de ‘polêmica’', respondeu a influenciadora.

Ela também revelou que os dois conversaram pelo telefone e que ela apoio a autodescoberta do ex-namorado. Nicole finalizou dizendo que espera que ele se sinta feliz.