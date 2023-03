A votação da casa nesta nova berlinda do Big Brother Brasil 2023 ganhou uma dinâmica diferente que contou com separação de grupos.

Quem está no 8º paredão do BBB 23 hoje e quem votou em quem

Domitila, Key e Sarah estão no oitavo paredão do BBB 23 e agora dependem do público para permanecer no jogo. Por conta do Big Fone desta semana, a berlinda já havia começado a ser formada há alguns e Key Alves estava emparedada.

Sarah foi a indicação do líder da semana, Fred, e por isso não teve direito ao bate-volta.

Na ordem da formação de paredão, Fred foi o primeiro a se pronunciar, realizando sua indicação direto ao paredão do BBB 23. Depois, a casa votou. A dinâmica desta semana separou os brothers em dois grupos por meio de um sorteio. Um time foi para o quarto deserto e o outro seguiu para o fundo do mar.

Sarah Aline, que arrematou o poder coringa desta semana, pôde escolher para qual quarto ela seguiria e teve o direito de ser a primeira a votar. Os grupos votaram entre si e decidiram quem ia ao paredão do BBB 23 esta semana.

Por último na formação de paredão desta semana, Cezar Black teve o direito de indicar alguém para a berlinda e escolheu Guimê. O brother estava com esse poder em mãos porque atendeu o Big Fone de sábado (4) e escapou do paredão. O apresentador Tadeu Schmidt explicou ao público que quem fosse salvo entre Cezar e Key Alves teria uma indicação no novo paredão. Como o baiano atendeu o telefone e se salvou, conquistou a vantagem.

MC Guimê imunizou Bruna Griphao. Esta é a segunda vez que o brother conquista o colar de imunidade.

VOTE EM TEMPO REAL: enquete BBB 23 quem sai

Quem votou em quem no 8º paredão do BBB 23

Grupo Amarelo (Quarto Deserto):

Sarah Aline vota em Larissa;

Marvvila vota em Amanda;

Amanda vota em Marvvila;

Larissa vota em Marvvila;

Gabriel Santana vota em Larissa;

Cara de Sapato vota em Marvvila;

Cezar vota em Larissa.

O Líder Fred desempata e indica Marvvila ao Paredão.

Grupo Azul (Quarto Fundo do Mar):

Domitila Barros vota em MC Guimê;

Ricardo vota em Domitila Barros;

Key Alves vota em MC Guimê;

Aline Wirley vota em Domitila Barros;

Bruna Griphao vota em Domitila Barros;

MC Guimê vota em Domitila Barros.

A prova bate e volta foi especial e salvou dois participantes: Guimê e Marvila.

Votação Gshow

Para votar e eliminar um dos participantes que compete no oitavo paredão do BBB 23 é necessário ir até o site do reality show, o Gshow. É por lá que você encontrará a enquete oficial do programa e poderá afetar o andamento do jogo. Apesar da gratuidade, é obrigatório ter uma conta gratuita no portal para conseguir votar.

Passo 1: acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) pelo navegador de seu celular ou computador. Se preferir, você pode baixar o aplicativo por um aparelho Android ou IOS;

Passo 2: depois você deve seguir para a página do BBB 23 no Gshow. Você pode clicar na enquete sobre quem deve sair do reality show no oitavo paredão. Na hora em que for votar, o site pedirá para que você faça login. Caso ainda não tenha o seu, clique em "cadastre-se";

Passo 3: neste formulário que será aberto, você deve informar ao site o seu nome completo, um e-mail válido, a senha que usará no site e sua data de aniversário. Finalize o processo ao selecionar a confirmação que você leu e aceitou os termos de uso e privacidade do site. Depois, é só apertar o botão "cadastrar";

Passo 4: agora que você já tem seu cadastro, é só votar no participante que deseja eliminar no oitavo paredão do BBB 23. Quando tiver selecionado o competidor que quer fora do programa, é só marcar a opção "sou humano" da verificação de robôs e aguardar;

Passo 5: você verá uma mensagem na tela que informa que seu voto foi computado. Se desejar votar mais vezer, é só clicar em "votar novamente". Não há limites de votos.