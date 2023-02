Quem está no paredão do BBB 23? Fred pegou grande consequência na prova do líder desta semana - Foto: Reprodução/Globoplay

Quem está no paredão do BBB 23: Fred pega consequência em prova

Quem está no paredão do BBB 23: Fred pega consequência em prova

A quinta berlinda da temporada começou a ser formada mais cedo esta semana. A prova do líder trouxe consequências para os competidores e um brother pegou a pior delas. Quem está no paredão do BBB 23? Fred já está na disputa por permanência e terá um poder durante a noite de votação.

Quem saiu da prova do líder BBB 23 até agora: acompanhe a 5ª disputa

Quem está no paredão do BBB 23 por enquanto?

Por enquanto, apenas Fred está no quinto paredão do BBB 23. O brother foi alvo de uma das consequências da prova do líder desta semana e foi direto para a berlinda. Ele foi o sexto participante a desistir e resistiu por quase quatro horas.

Quando foi abrir seu pergaminho, o brother brincou com os colegas: "qual é o da imunidade?". Em seguida, ao ler a mensagem, lamentou: "puts, é o inverso". Os participantes ficaram surpresos com a revelação e o jornalista esportivo então deixou a área de provas.

Na noite de formação do quinto paredão, domingo (19), Fred terá um poder: ele poderá dar um contragolpe e puxar alguém para a berlinda. Depois, será realizada a prova bate e volta entre o confinado escolhido para o contragolpe, o mais votado da casa e Fred. Quem entre eles vencer a disputa, escapa do quinto paredão.

Após quase 4h de prova, Fred passou mal e acabou saindo. Por consequência dos pergaminhos, ele está no próximo paredão. Contamos com vocês nessa, time! 💜🐏#RedeBBB #BBB23 pic.twitter.com/wEMhMJbrxx — FRED 🐏 (@fred_b12) February 17, 2023

Quais foram as outras consequências da prova do líder do BBB 23

Cara de Sapato: não pode votar essa semana

Gustavo: não participa da próxima prova do líder

Larissa: não pode participar da prova do anjo

Gabriel Santana: não pode participar da prova do líder da semana que vem

Bruno: não pode comprar o poder curinga desta semana

Key Alves: não participa da próxima prova do líder

Domitila: foi direto para a xepa

Marvvila: precisou tirar alguém da prova e escolheu eliminar Cristian

Dinâmica da semana e do 5º paredão

Sexta-feira, 17/02

A prova do líder de resistência do BBB 23 vai terminar nesta sexta-feira. O apresentador Tadeu Schmidt informou que se os brothers resistirem até o programa ao vivo, será realizado um quiz sobre a disputa para definir o vencedor.

Sábado, 18/02

Três coisas importantes estão marcados para este sábado. A primeira delas é o leilão do poder curinga, que nesta semana impedirá alguém de votar.

Depois, será realizada a prova do anjo da semana. A disputa não será autoimune, então quem vencer terá que escolher alguém para imunizar.

Por último, o sábado irá fechar com uma grande festança que terá como convidado o cantor Dilsinho.

Domingo, 19/2

No domingo, o público irá acompanhar o almoço do anjo no período da tarde e a noite será formado o quinto paredão da temporada. Além de quem está no paredão do BBB até agora, serão mandados um indicado do líder, um contragolpeado e o mais votado da casa.

1 - Anjo imuniza

2 - Líder indica

3 - Poder curinga é usado

4 - Casa vota abertamente

5 - Contragolpe de Fred

6 - Prova bate-volta

Eliminados e quem voltou do paredão até agora

Fred, participante que está no paredão do BBB 23 por enquanto, nunca pisou em um paredão antes e testa sua sorte com o público pela primeira vez. Até agora, quatro participantes foram eliminados e nove competidores já foram parar na berlinda e retornaram ao jogo.

Eliminados

Marília: foi eliminada na primeira berlinda com 52,7% dos votos

Gabriel: eliminado no segundo paredão com 53,3% dos votos

Tina: sister saiu com 54,12% dos votos

Paula: eliminada com a maior rejeição da temporada até agora, 72,5% dos votos

Voltaram de um paredão:

Key Alves e Gustavo: o casal retornou da primeira etapa do primeiro paredão da temporada, que definiria qual dupla ia para o quarto secreto.

Fred Nicácio: o apresentador competiu contra Marília e venceu a disputa.

Domitila: a miss foi para o segundo paredão da edição, contra Gabriel e Cezar, e sobreviveu

Cezar: o brother foi para dois paredões seguidos, o segundo e o terceiro

Gabriel Santana: o ator se salvou no terceiro paredão da temporada, contra Tina e Cezar

Amanda: a médica escapou com a bate volta do terceiro paredão, mas caiu na quarta disputa da temporada e foi salva pelo público

Bruno: o brother voltou do paredão quadruplo da temporada, a quarta berlinda da edição

MC Guimê: o cantor foi enviado ao quarto paredão pelo líder Gustavo, mas foi salvo pelo público