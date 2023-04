Amanda campeã do BBB 23: sister vai bater recorde de votos?

Amanda está sendo apontada como a possível campeã do BBB 23, de acordo com comentários de internautas nas redes sociais. A médica conquistou uma grande torcida, chamada de DocShoes, que promete fazê-la a vencedora da temporada. O engajamento dos fãs da sister pode ser comparado a 'padaria' de Arthur Aguiar no ano passado, que o tornou campeão mesmo com a reprovação de parte da audiência.

Amanda vai ser a campeã do BBB 23?

Tudo indica que Amanda é quem levará o prêmio que já ultrapassa o valor de R$ 2,5 milhões. As porcentagens dos paredões mais recentes em que a sister esteve e o grande número de apoiadores da loira na web são alguns dos indicativos do favoritismo.

Quando falamos em números, Amanda escapou da 16ª berlinda, que eliminou Domitila Barros, ao receber apenas 0,71% dos votos em uma disputa tripla. Já no paredão reverso, ela foi a mais votada para ficar somando 34,32% da preferência da audiência, dando os primeiros sinais de que poderia se tornar a campeã do BBB 23.

No Twitter, a médica também possui uma fã base fiel. Os admiradores da médica são chamados de DocShoes, nome criado com a tradução em inglês das palavras "doutora" e "sapato". Inicialmente, eles "shippavam" Amanda e Cara de Sapato, que sempre deixaram claro que entre eles não havia nada além de amizade - até mesmo Fred Nicácio afirmou que a torcida da sister se baseia em uma "fanfic", ou seja, história de ficção inventada pelos fãs.

Apesar das críticas, os DocShoes têm mostrado sua força e se uniram para tirar todos os rivais do grupo Deserto para fora da casa. Domitila Barros, o último desafeto de Amanda que sobrava, não teve chances em um paredão contra a sister e Larissa, deixando a casa mais vigiada do Brasil com mais de 59%, mesmo também sendo apontada como uma das favoritas a ser campeã do BBB 23. Outras figuras que não sobreviveram a união dos torcedores de Amanda foram Sarah Aline e Cezar, bastante queridos pelo público do "sofá".

O engajamento da torcida de Amanda levanta muitos questionamentos nas redes sociais. Grande parte do público na web não entende o motivo de tanta euforia em torno da médica, que pouco se movimentou ao longo da temporada. A paranaense quase não se destacou por seus posicionamentos no game e um dos poucos enredos que teve foi justamente o relacionamento inexistente com Sapato. Outros internautas apontam que a médica passou grande parte da edição deitada e até fizeram memes.

Amanda pode repetir o mesmo fenômeno observado nas edições de 2021 e 2022, que premiaram Juliette e Arthur Aguiar. Assim como a loira, a maquiadora e o ator conquistaram uma base fiel de fãs, os 'cactos' e a 'padaria', que se engajaram o suficiente para alcançar um grande número de votos na final, tornando difícil para que os demais finalistas sequer se aproximassem do prêmio. A paraibana venceu com 90,15% dos votos, enquanto o carioca venceu com 68,96% da preferência - o mesmo aconteceu com Alemão, do BBB 7, e Fael Cordeiro, do BBB 12, que registraram 91% e 92% respectivamente.

Agora basta aguardar para ver se Amanda de fato se tornará a campeã do BBB 23 e se tem força o suficiente para conquistar o mesmo ou um maior número de votos que seus antecessores. A grande final está marcada para 25 de abril.

Relembre as porcentagens dos

Vencedores do Big Brother Brasil com as maiores porcentagens ao longo da história:

1º - Fael (BBB 12) - 92%

2º - Diego 'Alemão' (BBB 7): 91%

3º - Juliette (BBB 21): 90,15%

4º - Cida (BBB 4): 69%

5º - Arthur Aguiar (BBB 22): 68,96%

6º - Rodrigo Cowboy (BBB 2): 65%

7º - Fernanda Keulla (BBB 13): 62,79%

8º - Bambam (BBB 1): 62%

9º - Munik Nunes (BBB 16) - 61,59%

10º - Marcelo Dourado (BBB 10): 60%

11º - Paula Von Sperling (BBB 19): 61%

12º - Cezar (BBB 15) - 65%

13º - Emily Araújo (BBB 17) - 58%

14º - Gleici Damasceno (BBB 18) - 57%

15º - Dhomini (BBB 3): 51%

16º - Rafinha (BBB 8) - 50,1%

17º - Jean Wyllys (BBB 5): 55%

18º - Vanessa Mesquita (BBB 14): 53%

19º - Mara (BBB 6): 47%

20º - Thelma Assis (BBB 20): 44%

21º - Maria (BBB 11): 43%

22º - Max Porto (BBB 9): 34,85%