Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Ricardo no BBB 23

Ricardo foi eliminado do Big Brother Brasil nesta quinta-feira, 20 de abril, com 68% dos votos contra 31% da Larissa. Leia a íntegra do discurso do BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 23 de Alface completo

Para anunciar que Alface foi a mais votado do penúltimo paredão do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt preparou um discurso exaltando o brother e a condução de seu jogo.

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Alface do BBB 23:

"No futuro, quem vai ser usado como referência é você, Ricardo. Modo Alface. Ser como ninguém, protagonizar cenas inesquecíveis, entregar a vida, sem medo, jamais se esconder...procurar o jogo como ninguém (...) Despertar afeto pelo que é mais importante (...) É um artista liso. Porque esse caos, esse nervosismo esconde uma pureza. Quem um dia alguém disse que você não ia ser nada na vida já engoliu (...)".

Com 68,86% dos votos, Ricardo Alface é o 17º eliminado do #BBB23. Larissa recebeu 31,14% dos votos. #RedeBBB pic.twitter.com/rtwpYhZqSY — Big Brother Brasil (@bbb) April 21, 2023

Quem ainda está no BBB 23?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 4 participantes. Veja a lista completa de quem ainda está no BBB 23:

PIPOCA: Larissa e Amanda.

CAMAROTE: Aline e Bruna Griphao

A final do BBB 23 será na terça, dia 25 de abril.

