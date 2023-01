Quem foi para o Quarto Secreto do BBB 23: Fred e Marília são os mais votados

Fred e Marília foram os brothers escolhidos pelo público para ir ao Quarto Secreto do BBB 23 com 69,26% dos votos. Eles disputaram a berlinda contra Key e Gustavo, que receberam apenas 30,74%. Os mais votados pela audiência agora disputam a permanência no reality.

Quarto Secreto do BBB 23 no primeiro paredão?

Os escolhidos para o Quarto Secreto do BBB 23 foram Fred Nicácio e Marília. Ainda na noite desta terça-feira, 24, uma nova votação foi aberta para que o público escolha um deles para voltar ao jogo e outro para ser eliminado de fato do programa.

A formação do paredão aconteceu no domingo, 22, iniciada pela escolha dos anjos Aline Wirley e Bruno. A dupla optou por imunizar Amanda e Cara de Sapato - além deles, Fred e Ricardo também estavam imunizados pois venceram a prova realizada no primeiro dia de programa.

As líderes Bruna Griphao e Larissa indicaram Key Alves e Gustavo direto ao paredão. A decisão foi tomada após as sisters ouvirem uma conversa da dupla através da central de controle do quarto do líder, acirrando a rivalidade entre a atriz e a jogadora de vôlei.

Os mais votados da casa foram Fred Nicácio e Marília, com seis votos. A dupla teve direito a um contragolpe e puxou Gabriel e Paula para a berlinda, mas os 'vidraceiros' escaparam na Prova Bate e Volta.

O primeiro paredão do BBB 23 é falso - Quarto Secreto do BBB 23

Essa é a primeira vez na história do BBB 23 que o paredão é realizado em duas etapas. A segunda parte começa na noite desta terça, quando a dupla mais votada pelo público deixa a casa mais vigiada do Brasil e vai para o Quarto Secreto do BBB 23.

Eles permanecem juntos no cômodo até quinta-feira. Enquanto isso, uma nova votação é aberta no Gshow para que o público escolha um deles para retornar à competição, enquanto o outro é eliminado de fato do programa.

O retorno do escolhido pelo público acontece na quinta, para a surpresa de todos os outros participantes.

Como votar no Gshow - Quarto Secreto do BBB 23

A votação para escolher quem deve ser eliminado já está aberta no Gshow. O público deve votar em quem deve deixar o programa - o brother que receber a menor porcentagem retorna para a casa mais vigiada do Brasil. Veja como participar:

Passo 1: acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: clique na enquete de quem deve ser eliminado do programa;

Passo 3: é necessário ter uma conta Globo.com gratuita para votar. Usuários já cadastrados só precisam entrar com o e-mail e senha para fazer o login.

Espectadores que nunca participaram de votações do BBB precisam se cadastrar. O sistema pede alguns dados como nome, gênero, data de nascimento, e-mail e solicita a criação de uma senha;

Passo 4: cadastro feito, clique no nome do participante que você quer eliminar do reality e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano';

Passo 5: confirme o voto. Para participar mais uma vez, basta clicar em 'votar novamente'.

Como será a dinâmica do BBB essa semana?

A dinâmica do BBB 23 desta semana será diferente do habitual e contará com a volta do escolhido pelo público ao jogo, que estará imunizado na próxima formação de paredão.

Terça-feira (24): anúncio da dupla mais votada pelo público. Os dois irão para o Quarto Secreto e uma nova votação será aberta.

Quarta-feira (25): festa das líderes Larissa e Bruna Griphao.

Quinta-feira (26): retorno do brother escolhido pelo público ao jogo e eliminação do mais votado. Haverá também a segunda Prova do Líder da temporada.

Sexta-feira (27): festa.

Sábado (28): Prova do Anjo.

Domingo (29): formação de paredão.

Segunda-feira (30): Jogo da Discórdia.

Quem é o preferido do BBB 23?

O Big Brother Brasil mal começou mas os internautas já começam a escolher seus favoritos e os vilões da temporada. De acordo com a enquete BBB 23 do DCI, consultada nesta terça-feira, 24, Paula está na frente como a favorita para vencer o prêmio milionário, liderando com 39,1% dos votos dos leitores.

O segundo lugar fica com Key Alves, que soma 29%. Quem fecha o top 3 é Bruna Griphao, com 7,2% da preferência da audiência.

O resultado é diferente na enquete do UOL. O primeiro lugar está com a jogadora de vôlei, que soma 22,75% dos votos. A segunda posição fica com Fred, somando 16,13% dos votos. Gustavo completa o pódio com 11,09% da preferência do público.

Quando acaba o BBB 23?

O BBB 23 tem duração de três meses e tem previsão de término em meados de abril. Apenas três participantes chegam na final e concorrem ao prêmio de milionário, que neste ano será o maior da história.

O mais votado para casa leva o valor de R$ 1,5 milhão mais os acréscimos que serão dados de acordo com o desempenho dos brothers nas provas.

O segundo lugar leva o prêmio de R$ 150 mil, enquanto o terceiro deixa o programa com R$ 50 mil. Os brothers também acumulam outros mimos oferecidos pelos patrocinadores do reality show, que podem incluir até carros 0km.