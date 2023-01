É hoje! Detalhes de como vai funcionar o quarto secreto do BBB 23

O aguardado quarto secreto irá finalmente acontecer no BBB 23. Tadeu Schmidt vem anunciando a dinâmica desde os primeiros dias de edição e agora a dinâmica dará às caras. Nesta terça-feira (24), uma dupla emparedada na primeiro berlinda da temporada irá parar no espaço secreto. Em breve, um deles retorna ao confinamento com uma grande vantagem.

Como será a dinâmica do quarto secreto neste 1º paredão

A dinâmica do quarto secreto irá começar na resolução de paredão de hoje, terça-feira (24). Tadeu Schmidt fará seu habitual discurso de eliminação, pois na casa ninguém sabe sobre o quarto secreto. O apresentador revelará quem foi mais votado pelo público entre Fred Nicácio e Marília e Gustavo e Key Alves e a dupla deixará o confinamento.

Eles então serão levados para um espaço que a produção construiu separadamente e ficarão por lá durante dois dias. Geralmente, sempre que há um quarto secreto, o participante que está de moradia temporária por lá tem acesso às câmeras do programa e consegue assistir o que todos estão falando após sua saída.

Enquanto a dupla que foi mais votada para ir ao quarto secreto estiver por lá, o público aqui fora estará votando. Essa segunda votação deste paredão, que será iniciada assim que eles entrarem no quarto, será para definir quem entre os dois merece ficar no jogo e quem deve sair de uma vez.

A primeira eliminação da temporada será na quinta-feira (26). Tadeu Schmidt informará a dupla sobre a situação e revelará quem foi o mais votado para sair. Em seguida, neste mesmo dia, o vencedor da berlinda irá retornar ao confinamento para deixar os colegas de queixo caído.

O brother ou sister que vencer a dinâmica do quarto secreto retornará imune ao jogo e ainda terá mais uma vantagem: poder vetar um competidor da próxima prova do líder, que também será realizada no programa de quinta-feira.

Este participante não será o único com veto, as atuais líderes Bruna e Larissa também terão vetos a distribuir. A partir daí, um novo ciclo no jogo irá começar, mas para quem retornar as coisas estarão mais tranquilas, já que não precisará se preocupar em receber votos no próximo paredão, que será formado no domingo (29).

Quem vai ir para o quarto secreto do BBB 23?

Por enquanto, Fred Nicácio e Marília estão sendo apontados pelas parciais como a dupla que vai parar no quarto secreto do BBB 23. Na consulta que fizemos nas votações do Jornal DCI e UOL nesta manhã de terça, na faixa das 07h00, o apresentador e a maquiadora aparecem disparados na frente.

No DCI, dos mais de 104 mil votos contabilizados até agora, 76,2% deles pertencem a Nicácio e Marília. Gustavo e Key ficam distante, somando apenas 23,8% do favoritismo do público para ir ao quarto secreto.

No UOL, mais de 71 mil votos foram somados e 72,45% deles são de Marília e Fred. O cowboy e a jogadora de vôlei ficam bem longe, com 27,55% dos votos.

