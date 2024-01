Quem ganhou a Prova do Anjo: Matteus é o novo anjo do BBB 24

O gaúcho Matteus ganhou a prova do anjo do BBB 24, a primeira, e está imune ao novo paredão que será formado nesta sexta-feira, 12 de janeiro. Além do colar, o brother poderá imunizar uma pessoa na votação e ainda terá direito a um almoço, e vai ganhar recado da família.

Como são 25 participantes, foi realizado um sorteio antes da dinâmica e 8 confinados ficaram de fora da disputa: Alane, Davi, Beatriz, Juninho, Yasmin, Lucas, Giovanna e Raquele.

A prova exigiu agilidade, mas também sorte. Foram formados duelos e a produção exibia uma pergunta no telão, e aquele que apertasse o botão de resposta mais rápido podia escolher duas alternativas de resposta (entre A, B ou C). O último a apertar o botão ficava com a opção restante. Vencia o duelo quem acertasse a questão feita.

Quem ganhou a Prova do Anjo e quem está no monstro

O primeiro anjo do BBB 24 está definido, e o temido monstro também. Matteus escolheu Luigi e Isabelle para cumprir o castigo e eles terão que se vestir de bruxo e corvo, respectivamente. Eles terão que se revezar em torno de um caldeirão no gramado.

Para piorar, o local sempre terá que ter alguém cuidando e os brothers terão que criar um cronograma para que isso aconteça - inclusive de madrugada. Além disso, a dupla perde 300 estalecas.

Deniziane, Lucas e Luigi foram convidados para o almoço do anjo, que deve ser no sábado.

Como vai ser o paredão do BBB 24?

A dinâmica do BBB 24 para o segundo paredão começou a ser formado ainda na quinta-feira. Rodriguinho é o novo líder e colocou na mira Davi, Isabelle e Beatriz.

Formação do paredão hoje

Anjo é autoimune e imuniza mais um

Líder indica um

Casa vota para emparedar um

Mais votado pela casa puxa mais um ao Paredão

Está formado o Paredão Triplo

A eliminação é no domingo, dia 14. Maycon foi o primeiro eliminado.