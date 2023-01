Quem ganhou a prova do anjo do BBB 23: dupla Bruno e Aline ganha

Dia de mais uma disputa no Big Brother Brasil, e quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 hoje? A dupla Bruno e Aline é quem ganhou a prova do anjo. A disputa promete mudar rumos do jogo. A dinâmica ocorreu neste sábado, 21 de janeiro, e dessa vez o anjo não é autoimune.

A dupla Bruno e Aline foi quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 23 hoje.

Em diferentes etapas, a prova do anjo neste sábado trouxe as dez duplas para o gramado da casa mais vigiada do Brasil para a briga pelo colar de imunidade.

A dupla que receber três bolinhas no pote era eliminada, enquanto a última dupla que sobrasse no jogo seria o anjo da semana, chamada de BBB Pong. Amanda e Antonio 'Cara de Sapato' disputaram com Aline e Bruno.

Aline e Bruno venceram a última rodada ao acertaram a bolinha. A dupla escolheu Amanda e Cara de Sapato para o almoço do anjo no domingo.

O castigo do monstro ficou designado para Fred Nicácio e Marília.

ANJO DA SEMANA! Aline e Bruno venceram a prova do anjo dessa semana! ❤️🐛 #TeamAline #BBB23 pic.twitter.com/dE75WK3Uiz — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) January 21, 2023

Programação da 1ª semana do BBB 23

Sexta-feira

- Poder Curinga: Voto com Peso 2

Sábado

- Prova do Anjo

Domingo

- Formação de paredão entre duplas; Dupla Anjo imuniza uma pessoa; Dupla Líder indica uma pessoa; Duplas votam no confessionário: Contragolpe da dupla mais votada; Prova bate e volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla contragolpeada;

- Votação: Qual dupla vai para o quarto secreto?

Terça-feira

- Dupla mais votada pelo público seguirá para o Quarto Secreto e nova votação será aberta. Um deles volta para o reality.

Quinta-feira

- Mais votado da dupla será é o 1º eliminado do BBB 23

