Qual o prêmio do BBB 23: valor aumenta após 12 anos sem reajuste

Quanto será o prêmio do BBB 23? Confira as novidades! Na imagem, o apresentador Tadeu Schmidt na esquerda e o diretor Boninho na direita - Foto: Reprodução/Instagram/@@tadeuschmidt/Globo

Antes mesmo do jogo começar, uma mudança nas regras do programa já deixou muita gente animada para a nova temporada do reality show da Globo: o prêmio do BBB 23 será o maior da história. Os participantes da edição terão a sorte de abocanhar um valor que vai passar da quantia de R$ 1,5 milhão, que já é oferecida pelo programa há mais de uma década.

Quanto é o prêmio do BBB 23 para o campeão da edição?

O prêmio do BBB 23 será mais alto do que R$ 1,5 milhão, pois os brothers e sisters poderão acumular um valor maior conforme o desempenho nas provas do programa. O reality show ainda não informou qual será a quantia máxima que os participantes poderão atingir com a mudança.

Geralmente, o vencedor do Big Brother Brasil também leva um carro 0km para casa, oferecido por uma das marcas patrocinadoras do programa. Por enquanto, espera-se que isso continue, já que não foi revelado outras mudanças para o prêmio do BBB 23.

Desde 2010 que a produção do reality show de Boninho não mudava o prêmio. Já são 12 anos com o mesmo valor aos vencedores. De acordo com análise do site especializado Inteligência Financeira, que consultou o educador financeiro Thiago Martello, por conta da inflação o prêmio perdeu muito poder de compra.

Foi apontado que para que o poder de compra de 2010 - quando o prêmio aumentou para R$ 1,5 milhão - fosse mantido, o valor conquistado pelo vencedor hoje em dia deveria ser de cerca de 3 milhões e 220 mil.

Antes do prêmio de R$ 1,5 milhão, o BBB pagou R$ 1 milhão aos vencedores entre as edições de 2005 e 2009. Nas primeiras quatro temporadas, o prêmio foi de R$ 500 mil.

Além do valor levado pelo ganhador, a visibilidade que o programa oferece faz com que outros trabalhos surjam para os ex-BBBs, o que compensa para muita gente.

Após o programa, muitas marcas fecham contratos de publicidade e há também quem ganhe contratos com a Rede Globo, como ocorreu com Jade Picon que estreou como atriz, Juliette que ganhou documentário na Globoplay, Ana Clara que hoje é apresentadora na emissora, entre outros.

Prêmio do BBB 23 para o vencedor e histórico

BBB 1 a BBB 4 - R$ 500 mil

BBB 5 a BBB 9 - R$ 1 milhão

BBB 10 a BBB 22 - R$ 1,5 milhão

BBB 23 - Acumulativo e acima de R$ 1,5 milhão

Veja como foi a final que premiou Juliette com R$ 1,5 milhão, uma das edições mais badaladas do programa:

Premiação do 2º e 3º

Diferentemente de realities como A Fazenda, que dá apenas um carro ao vice-campeão da temporada, o Big Brother tem prêmio para quem chega ao pódio da edição. Até o terceiro colocado recebe uma quantia em dinheiro.

Até o ano passado, o segundo lugar era agraciado com R$ 150 mil, enquanto o terceiro colocado ficava com R$ 50 mil. Não foi informado até agora pela produção da atração se os prêmios do segundo e terceiro lugar também serão acumulativos e maiores por conta do desempenho dos brothers nas provas. O apresentador Tadeu Schmidt deve contar a novidade para os brothers e o público ao longo do jogo.

A premiação dos outros lugares do pódio também mudaram durante o reality show. Nas primeiras edições, o vice-campeão recebeu R$ 30 mil e o terceiro lugar conquistou R$ 20 mil. Conforme as temporadas foram avançando e o prêmio do campeão foi aumentando, os demais valores foram acompanhando.

2º lugar

BBB 1 a BBB 3 - R$ 30 mil

BBB 4 a BBB 7 - R$ 50 mil

BBB 8 e 9 - R$ 100 mil

BBB 10 a BBB 22 - R$ 150 mil

3º lugar

BBB 1 a BBB 5 - R$ 20 mil

BBB 6 e 7 - R$ 30 mil

BBB 8 a BBB 22 - R$ 50 mil

Leia também