Quem pode participar da Prova do Líder hoje no BBB 23 para o 9º paredão

A Prova do Líder acontece nesta quinta-feira, 9, mas nem todos os brothers vão participar. Três jogadores vão ficar de fora da disputa pela liderança devido a dinâmica do Quarto Branco, que se encerra hoje, e o veto do líder Fred. A competição é exibida durante o programa ao vivo.

Vai ter veto na Prova do Líder hoje?

Fred e Domitila não participam da Prova do Líder devido ao Quarto Branco. O atual líder também terá direito a um veto.

O influenciador digital já está imune e ganhou um carro 0km, enquanto a ativista social está no paredão sem direito de participar da Prova Bate e Volta. Domitila perdeu a prova de resistência do cômodo na manhã de hoje ao deixar a logo da Chevrolet cair.

Apesar de não participar da disputa, Fred também vai tirar um participante da prova. O veto é mais uma dinâmica do BBB 23 para causar ainda mais discórdia entre os brothers. Em semanas anteriores, a decisão do líder já causou brigas e criou novas rivalidades.

Ainda não se sabe como será a Prova do Líder de hoje. A dinâmica pode envolver agilidade, sorte, raciocínio lógico, entre outras - como a festa desta semana será no sábado, os internautas acreditam que a disputa possa ser de resistência.

Além da disputa pela liderança, outra prova que costuma ter veto é a do Anjo. A escolha dos participantes que ficam de fora é feita por sorteio.

Não é em toda semana que há o veto. Alguns brothers são retirados da prova de acordo com a dinâmica de cada ciclo do BBB 23.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. A Prova do Líder é exibida durante o programa ao vivo.

A edição de hoje começa mostrando os melhores momentos da festa de ontem, que foi temática em homenagem ao líder Fred apesar dele ter perdido a própria comemoração. Entre os principais momentos da noite, está o beijo de Sarah Aline e Ricardo 'Alface'.

O programa também mostra a saída de Fred no Quarto Branco, que retornou para a casa após vencer o duelo. Domitila Barros segue no cômodo até a noite de hoje. Após voltar para o convívio com os brothers, o influenciador digital contou com foi passar mais de 18 horas na prova de resistência ao lado da modelo.

Se a prova de hoje for de resistência, apenas o começo da disputa será transmitido no programa ao vivo. Apenas os assinantes de um dos planos pagos do Globoplay ou pay-per-view conseguem acompanhar madrugada adentro.

Qual o poder do Líder no BBB?

O líder da semana do BBB 23 fica imune e ganha a chance de indicar um rival direito ao paredão, sem chance de participar da Prova Bate e Volta. Ele também divide a casa entre VIP e Xepa, além de dormir por uma semana no quarto do líder.

Os brothers escolhidos para ficarem no VIP ganham mil estalecas cada, o que aumenta as chances de arrematar o Poder Curinga. Eles também tem um amplo cardápio de itens que podem ser comprados no mercado, sem a necessidade de limitar a quantidade que cada um pode comer.

Já os integrantes da xepa ganham apenas 500 estalecas e têm opções limitadas de comidas, além de não poderem acessar o quarto do líder.

O quarto do todo-poderoso é equipado com uma central de controle, que possibilita ver e ouvir trechos do que acontece no resto da casa. Ele também recebe fotos da família, consegue ver a quantidade de votos que levou dos brothers e pode acordar a casa no horário que quiser.