Quem sai hoje no 8º paredão do BBB 23: Sarah corre perigo

A situação não está fácil para Sarah Aline nas enquetes extraoficiais. A sister tem sido apontada como quem sai hoje do BBB 23 no oitavo paredão da edição. A jovem foi parar na disputa por indicação do líder Fred e por isso nem teve a chance de tentar escapar. Agora, resta torcer pela ajuda do público na briga contra as aliadas Key Alves e Domitila Barros pela permanência.

Quem sai do BBB hoje?

Sarah Aline é a participante que pode ser eliminada hoje, de acordo com a parcial da enquete UOL. A sister tem por lá 52,22% dos mais de 237 mil votos contabilizados por lá e lidera a votação com folga neste 8º paredão.

Key Alves está na vice-liderança, mas se distancia um pouco da companheira de berlinda. A jogadora de vôlei tem por enquanto 37,76%. Em último lugar e respirando com alívio está Domitila Barros, com apenas 10,02% na consulta das 07h50 desta terça-feira (7).

Na enquete do DCI, o resultado apontado é o mesmo. O cenário de eliminação se repete com Sarah somando 57,6% da rejeição.

Key vem novamente em segundo lugar, com 39,0% dos votos. Na lanterna aparece Domitila, com apenas 3,5%. Até o momento, foram computados mais de 1 milhão e 298 mil votos na enquete.

As votações do DCI e UOL não possuem valor científico e não afetam o jogo. A enquete oficial do programa é a do Gshow.

Quem sai hoje do BBB 23? Vote na enquete do DCI:

Quem está no paredão?

1. Sarah: a sister foi indicada pelo líder Fred. O brother avisou a psicóloga sobre sua decisão, por isso Sarah chegou na votação de domingo ciente que seria enviada a berlinda pelo colega.

2. Domitila: a miss não era o alvo definido pelo grupo deserto durante a semana, apesar de ser uma opção de voto constante na casa, no entanto, não teve sorte por conta da dinâmica da semana. Após os brothers serem divididos em dois times por meio de uma votação, ela ficou na presença de vários adversários e acabou sendo a mais votada.

3. Key: a sister está no paredão desde o meio da semana. Ela foi alvo de MC Guimê, que atendeu o Big Fone. Ela teve a chance de tentar escapar com a prova bate e volta, mas acabou perdendo a disputa para o funkeiro e Marvvila.

Como votar no BBB 23 para eliminar hoje?

Para votar no BBB 23 é necessário ter uma conta no Gshow. A votação oficial é totalmente gratuita, mas exige um cadastro no site para liberar o acesso na enquete que define quem sai hoje do BBB 23 e quem continua no jogo, brigando pelo título de campeão.

Para começar, acesse o portal e siga para a página oficial do Big Brother Brasil. Clique na enquete do programa. Antes de você conseguir votar, o Gshow pedirá que você faça login. Caso não tenha a sua conta, clique em "cadastre-se", você será redirecionado a um formulário.

Informe seus dados pessoais, como nome completo e data de nascimento, e siga os passos para completar o registro. Você terá que selecionar a opção que confirma que você leu e aceita os termos de uso do site e confirmar no botão de cadastrar.

Por último, agora com sua conta já ativa, você retorna para a enquete do BBB 23 clica na participante que quer eliminar: Key Alves, Sarah Aline ou Domitila. Para encerrar, selecione a caixinha "sou humano" e espere pela confirmação do voto.

A enquete oficial no site do Gshow fica até aberta até o ao vivo com Tadeu Schmidt nesta terça-feira. A votação continua rolando durante o programa e próximo ao final da atração, o apresentador do reality show informa que ela foi encerrada e então dá início ao seu habitual discurso.

A programação oficial da TV Globo informa que o programa hoje começa às 22h30 e termina às 23h55.

