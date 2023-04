Quem sai do BBB 23 entre Larissa, Domitila e Amanda

Amanda, Larissa e Domitila Barros estão em mais um paredão e a berlinda é agora ou nunca. Faltam menos de 10 dias para o final do reality show e quem sobreviver a esta disputa estará cada vez mais perto do grande prêmio. Quem sai do BBB 23 na terça-feira, 18? Veja o que indicam as enquetes extraoficiais.

Como está a votação BBB 23 agora?

Larissa e Domitila duelam na enquete do UOL e seguem quase empatadas. A professora de educação física em primeiro lugar com 44,90% dos votos, enquanto a ativista social assume a segunda colocação com 44,62% dos votos para sair. Só quem respira com alívio nesta votação sobre quem sai do BBB 23 no 16º paredão é Amanda, que fica em último lugar com folga. Ela tem apenas 10,48% da rejeição dos mais de 19 mil votos computados até às 07h00 de hoje e deve se manter no jogo.

Histórico votação BBB 23

07h00

Larissa: 44,90%

Domitila: 44,62%

Amanda: 10,48%

1h30

Domitila: 51,60%

Larissa: 41,30%

Amanda: 7,10%

Votação BBB 23 - Veja porcentagens em tempo real

Como votar no Gshow para eliminar?

Para ajudar ou prejudicar alguma emparedada desta décima sexta berlinda é necessário votar na enquete do Gshow, a única oficial do programa. A votação do site dita quem sai do BBB 23 e quem continua no jogo. Para isso, será necessário criar uma conta em seu nome no portal, mas fique tranquilo que o processo é rápido, fácil e gratuito.

Passo 1: seu primeiro passo é acessar o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois clicar no menu da lateral esquerda para encontrar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se de graça". Em seguida, você vai clicar na opção "cadastre-se";

Passo 2: você será redirecionado para um formulário de inscrição, informe seu nome completo, data de nascimento, e-mail e a senha que vai usar no site. Você deve finalizar o cadastro ou clicar no botão que confirma que você leu e concorda com os termos de uso do site e depois o botão "cadastrar";

Passo 3: em seguida, você deverá seguir para a página oficial do Big Brother Brasil. Você pode fazer isso pelo mesmo menu da lateral esquerda que usou antes ou ir direto para lá pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 4: agora, clique na enquete BBB 23 oficial do 16º paredão, ela estará logo no começo da nova página. Lembre-se que o voto é para elimianr, então você precisar selecionar aquela participante que quer ver fora do jogo nesta reta final.

Passo 5: depois será necessário passar pela verificação de robôs com a caixinha "sou humano". É possível qu eo site peça para você selecionar imagens para comprovar que não é um robô.

Passo 6: espere pela confirmação do seu voto. A mensagem aparece na tela em questão de segundos. Depois, é só votar mais vezes se quiser, com o botão "votar novamente". Não há limite de votos por conta no Gshow ou IP, então divirta-se e vote o máximo que conseguir.

