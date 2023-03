Quem sai do BBB 23 hoje: parcial da votação Key, Sarah e Domitila

Participantes estão no 8º paredão do BBB 23

O trio Domitila, Key e Sarah estão no paredão, o oitavo do reality show. Mas quem sai do BBB 23 na noite terça-feira (7)? A porcentagem da enquete UOL já mostra quem tem mais votos do público para deixar o confinamento.

Quem está mais votado no BBB 23?

De acordo com a parcial da enquete do UOL, Sarah é o participante que pode se despedir da casa na terça-feira. O brother é apontado como quem sai do BBB 23 hoje porque está com 51,89% dos mais de 196 mil votos computados na votação extraoficial.

Key fica em segundo, com 38,38%. Quem parece se preocupar pouco com a eliminação neste oitavo paredão é a Domitila, que por enquanto tem 9,73%.

Quem sai do BBB 23? Acompanhe a votação do BBB 23 em tempo real na enquete do DCI:

A votação oficial está aberta no Gshow.

Quem sai do BBB 23 - Eliminados da temporada

Sete participantes foram eliminados até agora e um desistiu.

Ranking de rejeição

1º lugar - Paula: 72,5%

2º lugar - Gustavo: 71,78%

3º lugar - Tina: 54,12%

4º lugar - Gabriel Tavares: 53,3%

5º lugar - Marília: 52,7%

6º lugar - Cristian: 48,32%

7º Fred Nicácio: 62,94%

