Quem sai do BBB 23 hoje entre Domitila, Larissa e Amanda? Veja o que dizem as enquetes

Quem sai do BBB 23 hoje: votação do 16º paredão está em reta final

Domitila Barros, Larissa ou Amanda, quem sai do BBB 23 hoje, terça-feira, 18 de abril? O décimo sexto paredão será definido em breve e o público já faz suas apostas sobre quem deixará a casa desta vez. Para conferir como está o favoritismo de cada uma, conferimos algumas parciais que indicam o possível resultado.

Quem está na frente para sair do BBB 23?

Ao conferir enquetes extraoficiais nesta manhã de terça-feira (18), na faixa das 07h00, é possível conferir que a briga nesta décima sexta berlinda é entre Domitila Barros e Larissa. Amanda tem poucos votos e não corre risco de sair no paredão de hoje, já as demais sisters ainda estão com o futuro incerto. Em algumas parciais a ativista social é a primeira colocada, em outras Larissa fica com a rejeição.

UOL

Larissa é a primeira colocada da enquete UOL. A sister fica na liderança dos mais de 76 mil votos somados com 49,92% da rejeição. Domitila fica um pouco atrás, com 41,10% dos votos. Já Amanda está tranquila na lanterna da votação, com apenas 8,99% dos votos para sair.

Larissa: 49,92%

Domitila: 41,10%

Amanda: 8,99%

Jovem Pan

Na votação do site da Jovem Pan, o cenário se inverte e Domitila é apontada como quem sai do BBB 23 hoje no 16º paredão. A ativista social tem 49,2% dos votos e fica em primeiro lugar, enquanto Larissa assume a vice-liderança com 43,9%. Amanda fica em último mais vez, com 6,9% dos mais de 29 mil votos.

Domitila: 49,2%

Larissa: 43,9%

Amanda: 6,9%

IG

Na enquete do portal IG, Larissa fica na frente como quem sai do BBB 23 hoje, com 54,2% dos votos. Sua diferença em relação a porcentagem de Domitila está um pouco maior nesta parcial, já que a miss Alemanha soma 40,7%. Amanda vem mais uma vez na lanterna, com apenas 5,1% da rejeição.

Larissa: 54,2%

Domitila: 40,7%

Amanda: 5,1%

Quem sai do BBB 23 hoje - Acompanhe a parcial do DCI em tempo real

Enquanto acompanha o andamento das parciais extraoficiais, vote também na enquete do DCI. A votação ultrapassou os 500 mil votos e você pode ver as porcentagens das emparedadas em tempo real:

Até que horas pode votar?

A votação oficial do Gshow será encerrada durante o programa ao vivo de hoje, terça-feira (18). Como o programa terá também outras dinâmicas, a eliminação seguirá o padrão dos últimos episódios do reality show e será realizada no começo da atração e não no final do programa.

O cronograma oficial da TV Globo indica que o Big Brother Brasil vai começar às 22h25, logo após a novela Travessia, e terminar às 23h50, horário do Profissão Repórter.

Programação: mais um paredão será formado

Além da eliminação de uma das sisters no décimo sexto paredão, o BBB 23 hoje contará com mais uma prova do líder e em seguida outra formação de paredão, o décimo sétimo da temporada. Os detalhes da berlinda serão revelados ao público pelo apresentador Tadeu Schmidt antes do início da disputa.

Como votar no Gshow para eliminar no BBB?

É preciso votar no site do Gshow para definir quem sai do BBB 23 hoje e quem permanece no jogo, aquela é a única enquete oficial do programa. Para isso, será necessário fazer um cadastro, pois é obrigatório ter um registro no portal para que seu voto seja validado.

Passo 1 - Acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois clique no menu da lateral esquerda para selecionar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se de graça";

Passo 2 - No formulário de inscrição, informe nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site. Depois confirme as informações e termine no botão "cadastrar";

Passo 3 - Depois siga para a página oficial do Big Brother Brasil (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e clique na enquete oficial de quem sai do BBB 23 hoje. Selecione Larissa, Amanda ou Domitila e confirme com "sou humano";

Passo 4 - Aguarde pela confirmação do voto e clique em "votar novamente" se quiser repetir o processo.

