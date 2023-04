Enquete BBB 23 GZH: parcial aponta saída de Larissa no 16º paredão

O décimo sexto paredão está formado e agora é hora de o público decidir quem deve sair do programa entre Domitila Barros, Larissa e Amanda. O reality show está em reta final e a parcial da enquete BBB 23 GZH foi consultada nesta manhã de segunda-feira (17) para conferir como anda a votação e a rejeição das emparedas.

Como está a votação na enquete BBB 23 GZH?

A enquete BBB 23 GZH tem mostrado um cenário difícil para Larissa, que por enquanto soma uma alta rejeição. A sister soma 47,9% e lidera a parcial.

Domitila Barros é a segunda colocada da berlinda e fica na vice-liderança com 39,9% dos votos para sair. Quem respira aliviada é Amanda, que segundo a parcial da enquete BBB 23 GZH não deve sair do jogo neste décimo sexto paredão. A loira tem apenas 12,3% na votação.

A enquete BBB 23 GZH foi publicada há poucas horas, na faixa das 08h00 desta segunda-feira, por isso ainda soma poucos votos, menos de mil. A consulta foi realizada às 09h20.

Além de conferir a enquete BBB 23 GZH, vote na parcial do DCI:

Como foi formado o 16º paredão

O décimo sexto paredão do Big Brother Brasil 2023 foi formado no último domingo, 16 de abril. A votação foi rápida e simples, devido ao cronograma do programa, que ativou o modo turbo neste últimos dias de edição. Depois da saída de Sarah Aline no décimo quinto paredão, foi realizada uma prova do líder e logo em seguida a formação do 16º.

Ricardo Alface foi o sortudo que venceu a prova do líder e indicou Amanda direto para a disputa por permanência. Domitila acabou como a mais votada da casa e teve o direito de dar um contragolpe. Ela então resolveu puxar Larissa para o paredão.

A eliminação de Larissa, Domitila ou Amanda neste novo paredão será na noite de terça-feira, 18 de abril. O reality show mais uma vez fará uma eliminação e em seguida realizará uma prova do líder e depois formação de paredão. A grande final do reality show será na terça-feira da semana que vem, dia 25 de abril.

Veja como foi:

Votação BBB 23 no Gshow

A votação oficial do BBB 23 é no Gshow e você precisar votar por lá se quiser salvar ou eliminar alguém nesta berlinda. Você terá que criar uma conta no site, caso ainda não tenha feito a sua, pois é obrigatório login para conseguir votar.

1 - Acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois clique no menu da lateral esquerda para encontrar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se de graça";

2 - Uma caixinha irá abrir. Ela pedirá o seu login, caso não tenha, clique na opção "cadastre-se" e você será redirecionado;

3 - No formulário de inscrição que será aberto, você terá que informar nome completo, data de nascimento, e-mail válido e a senha que deseja usar no site, ela precisa ter entre 8 e 15 dígitos;

4 - Depois, você deverá finalizar o cadastro ao clicar na caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e por último no botão "cadastrar";

5 - Agora que está com sua conta ativa no Gshow, você seguir para a página oficial do BBB 23. Você irá encontrá-la no menu da lateral esquerda pode ir diretopelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

6 - Clique na enquete BBB 23 do 16º paredão logo no começo da página. Selecione Larissa, Domitila ou Amanda;

7 - Agora confirme sua decisão de voto ao selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

8 - Aguarde pela confirmação do voto e aperte "votar novamente" se quiser repetir o processo.

