Quem sai hoje do BBB 23: resultado parcial ATUALIZADA AGORA

Hoje, terça-feira, 11 de abril, é o último dia de confinamento para um dos três emparedados, Bruna Griphao, Fred Niácio e Sarah Aline. A enquete oficial do Gshow está a todo vapor e as votações extraoficiais já apresentam parciais que mostram como a briga para decidir quem sai hoje do BBB 23 está acirrada.

Quem está na frente para sair do BBB 23?

Bruna Griphao e Fred Nicácio estão quase empatados na enquete UOL. A sister vem na primeira posição com 47,53% da rejeição e o médico aparece logo em seguida com 47,47% dos votos para sair. A diferença entre eles na parcial é de apenas 0,06% até então.

Sarah Aline está bastante tranquila na última posição e aparece bem distante da chance de ser quem sai hoje do BBB 23. A psicóloga soma apenas 5% dos votos na parcial sobre o décimo terceiro paredão.

O total de votos na parcial do UOL até agora, faixa das 07h00 desta terça-feira, 11 de abril, é de 140 mil.

Quem sai hoje do BBB 23 - Acompanhe a parcial do DCI em tempo real

Votação Gshow

A votação oficial é no Gshow, então se quer fazer parte da decisão de quem sai hoje do BBB 23 é necessário se dedicar na enquete do site do reality show da Globo. Você não precisa pagar nada por isso e nem tem limite de votos, mas é obrigado a ter uma conta no portal.

Passo 1: o passo a passo começa com você acessando o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/. Você poderá em seguida seguir para a página do Big Brother Brasil pelo menu da lateral esquerda ou diretamente no link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Pass0 2: em seguida, clique no botão entrar no canto superior da lateral direita e depois em "cadastre-se". Na página do formulário, você irá informar o seu nome completo, data de nascimento, e-mail e a senha que deseja usar no site;

Passo 3: depois que seu cadastro estiver concluído, retorne para a página do BBB 23 e desta vez clique na enquete "Quem você quer eliminar do BBB 23", que sempre aparece logo no começo da página;

Passo 4: clique no participante que deseja que seja quem sai hoje do BBB 23, Bruna Griphao, Fred Nicácio ou Sarah Aline. Depois, é só confirmar a decisão selecionando a caixinha "sou humano" da verificação de robôs;

Passo 5: é só aguardar pela confirmação do seu voto e depois repita o processo se quiser votar mais vezes neste décimo terceiro paredão.

Programação hoje: além de eliminação, BBB 23 terá novo paredão

Depois que alguém for eliminado entre Fred Nicácio, Bruna Griphao e Sarah Aline, o programa terá algumas dinâmicas marcantes nesta noite de terça-feira (11), como uma nova prova do líder e uma nova formação de paredão.

A dinâmica desta votação não foi divulgada pelo programa. O apresentador Tadeu Schmidt confirmou que hoje contará com formação, mas não deu detalhes. Assim, não se sabe até agora se haverá contragolpe, mais de um participante emparedado pelos votos da casa, prova bate e volta, etc.

É provável que o jornalista indique tudo ao público no começo do programa, antes da nova prova do líder ser realizada. É possível adiantar que dificilmente haverá bate e volta. Geralmente quando a formação de paredão é em um programa especial como este, cheio de outras dinâmicas e prova do líder, não há tempo para isso.

O reality show hoje começa às 22h25 e termina às 23h50, de acordo com a programação oficial da TV Globo. A eliminação de alguém do décimo terceiro paredão deve acontecer entre o começo e meio do programa, e não final como sempre ocorre, devido a próxima prova do líder e formação de paredão.