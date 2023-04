Quem saiu do BBB 23: Fred é eliminado pela 3ª vez; veja porcentagem

Fred Nicácio foi quem saiu do BBB 23 nesta terça-feira, 11. O médico levou 51,14% dos votos em uma disputa contra Bruna Griphao (47,53%) e Sarah Aline (1,33%), em um paredão com mais de 196 milhões de votos. Essa é a terceira vez que o brother é eliminado.

O médico caiu na berlinda após ser indicado pelo líder Ricardo e deixa o programa pela segunda vez na temporada.

A diferença de votos foi pequena em relação a Bruna. O público do UOL indicava resultado diferente: veja parcial da enquete.

Nicácio foi quem saiu do BBB 23, a casa mais vigiada do Brasil, mais uma vez após levar a maioria dos votos no 13º paredão do BBB 23. Essa foi a primeira berlinda enfrentada por ele após retornar ao jogo na repescagem. Veja o discurso do Tadeu.

Fred jogava junto com os brothers do quarto Fundo do Mar e tinha como principal aliada Domitila Barros, que também segue no jogo. O médico foi o primeiro participante a ser eliminado três vezes em uma única temporada - na primeira semana, foi escolhido pelo público para ir ao Quarto Secreto junto com Marília. Por muito pouco, conseguiu retornar ao game enquanto a maquiadora foi eliminada.

No sétimo paredão, foi eliminado. A saída do médico parecia definitiva, até que ele foi o segundo mais votado na repescagem, após a expulsão de Mc Guimê e Cara de Sapato, e retornou ao confinamento.

A volta do brother desagradou parte dos participantes, que acharam que ele adotou uma postura de "planta" e discordaram de seu posicionamento no jogo. Nicácio teve muitos embates dentro da casa mais vigiada do Brasil, principalmente com as oponentes do quarto Deserto incluindo Gabriel, Bruna e Aline Wirley.

Fred Nicácio tem 35 anos e é médico e apresentador do programa Queer Eye Brasil. Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, atualmente mora em Bauru, interior de São Paulo, ao lado do marido.

O brother foi um dos grandes destaques do BBB 23 e ficou marcado pelo meme "você tem sangue de Maria Bonita". Nicácio, que começou o game com 350 mil seguidores, hoje soma mais de 1,2 milhões de pessoas que o acompanham.

Como foi a formação do paredão?

A formação do 13º paredão começou com o anúncio de que Cezar estava imune devido ao Anjo. Sendo assim, o líder Ricardo precisou trocar seu voto para Fred Nicácio - Alface já havia declarado que mandaria Black para a berlinda.

No confessionário, Sarah Aline e Bruna Griphao receberam quatro votos cada. Sem surpresas, o líder mandou a atriz para o paredão.

Amanda já estava emparedada devido ao Castigo do Monstro, enquanto Aline Wirley se salvou graças ao Poder Coringa. Depois de várias trocas feitas com a dinâmica de tirar alguém do paredão e o contragolpe de Amanda, Sarah não conseguiu escapar e se juntou aos emparedados. Quem venceu a prova Bate-Volta foi Amanda. Aline votou em Sarah Aline

Fred Nicácio votou em Bruna

Amanda votou em Sarah Aline

Domitila votou em Bruna

Bruna votou em Sarah

Sarah votou em Bruna

Larissa votou em Sarah

Cezar votou em Bruna

Quem já saiu do BBB 23?

1º paredão - Marília: 52,70% dos votos contra Fred Nicácio.

2º paredão - Gabriel foi quem saiu do BBB 23: 53,30% dos votos contra Domitila Barros e Cezar.

3º paredão - Tina: 54,12% dos votos contra Cezar e Gabriel Santana.

4º paredão - Paula 72,4 % dos votos contra Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão - Cristian: 48,32% dos votos contra Ricardo e Fred.

6º paredão - Gustavo: 71,78% dos votos contra Fred Nicácio e Domitila Barros.

7º paredão - Fred Nicácio: 62,94% dos votos contra Cara de Sapato e Cezar.

8º paredão - Key Alves: 56,76% contra Sarah Aline e Domitila Barros.

9º paredão - Larissa foi quem saiu do BBB 23: 66,75% contra Ricardo, Domitila e Cezar.

10º paredão - Fred: 50,23% contra Domitila Barros e Gabriel Santana.

11º paredão - Gabriel Santana: 56,45% contra Aline Wirley e Bruna Griphao.

12º paredão - Marvvila: 16,95% contra Larissa, Domitila Barros e Amanda.