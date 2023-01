Quem saiu do BBB 23 ontem: Marília foi eliminada com diferença pequena para Fred

Quem saiu do BBB 23 ontem foi Marília. A maquiadora levou a pior e deixou a competição com 52,7% dos votos em uma disputa com Marília, que recebeu apenas 47,3%. O participante do Camarote e a anônima disputaram entre si a permanência na casa após serem escolhidos pelo público para ir ao Quarto Secreto.

Marília foi quem saiu do BBB 23 ontem

Fim de jogo para Marília! A aquiadira foi eliminada da competição na segunda etapa do paredão do BBB 23 e diz adeus para a chance de sair do programa milionário. Ela disputou a permanência na casa com Fred, sua dupla na primeira semana do reality show. Ambos permaneceram no Quarto Secreto por 48 horas antes do anúncio do resultado.

O primeiro paredão do BBB 23 foi realizado em duas etapas. Na primeira, Fred e Marília enfrentaram Key Alves e Gustavo e foram escolhidos pelo público para ir ao Quarto Secreto. Ao contrário das edições anteriores, a dinâmica não funcionou como um paredão falso comum - enquanto eles estavam no cômodo, uma nova votação foi aberta para que o público eliminasse apenas um deles.

Fred e Marília ganharam algumas fichas durante o período em que estiveram no quarto e conseguiram ouvir algumas conversas importantes, incluindo membros de seu próprio grupo. Na noite de quarta, eles ganharam mais alguns cards por decisão do público.

O brother escolhido pelo público para retornar ao jogo também ganhou imunidade na semana e a chance de vetar um rival da Prova do Líder realizada nesta quinta.

Quem saiu do BBB 23 ontem agora participa de uma série de entrevistas nos próximos dias para falar sobre sua passagem na casa, incluindo o Bate-papo BBB, café da manhã com Ana Maria Braga e o programa BBB - A Eliminação.

Programação da 2ª semana do BBB 23

Sexta-feira (27/01)

Poder curinga valendo um veto no paredão

Show do Skank

Sábado (28/01)

Prova do anjo

Domingo (29/01)

formação do paredão

- anjo imuniza

- líder indica

- contra-golpe do indicado pelo líder

- casa vota

- os dois mais votados vão pro paredão

- poder curinga veta uma das indicações da casa. Ele vai poder, se assim quiser, tirar do paredão um dos indicados pela casa.

- prova bate-volta

