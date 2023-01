Que horas começa Ana Maria Braga hoje, entrevista com Marília do BBB 23

Nesta sexta-feira, 27, Ana Maria Braga comanda a entrevista com Marília, o eliminada do BBB 23, durante um café da manhã no Mais Você. Assim como nos anos anteriores, a entrevista será feita por videochamada e abordará os principais momentos da passagem do brother pela casa mais vigiada do Brasil.

Horário da entrevista com a eliminada na Ana Maria Braga

O programa Mais Você começa às 10h35, horário de Brasília, logo após o Encontro. A atração fica no ar por cerca de 50 minutos antes do Praça TV.

A entrevista com o eliminado será realizada mais uma vez por videochamada, como nos últimos anos. Isso porque o estúdio de gravação do Mais Você agora fica em São Paulo, enquanto a casa do Big Brother Brasil está localizada no Rio de Janeiro.

Durante o papo, Ana Maria Braga questiona o brother sobre seus momentos mais marcantes e polêmicos no jogo. A apresentadora também aproveita o momento para fazer uma "lavagem de roupa suja" com o eliminado e relembrar alguns trechos do programa.

Além do canal aberto da Globo, é possível acompanhar o Mais Você pelo Globoplay, que libera gratuitamente o sinal mediante cadastro. O programa também fica salvo na plataforma para espectadores que querem assistir em outro horário, mas para isso é necessário ter um dos planos pagos para acessar o conteúdo.

Marília também participa do Bate-papo BBB

Além da entrevista com o eliminado no Mais Você, o mais votado pelo público também participa do Bate-papo BBB logo após o fim do programa ao vivo na quinta-feira. O papo é comandado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos e vai ao ar no Gshow e no Globoplay.

Na quarta-feira, o brother que deixar a casa mais vigiada do Brasil participa do BBB - A Eliminação, no Multishow, sob o comando de Ana Clara e Bruno de Luca, a partir das 20h, horário de Brasília. Para assistir, é necessário ser assinante de um plano de TV à cabo que contemple o canal ou do Globoplay +canais.

Café da Manhã com Ana Maria Braga no Mais Você

Quando: sexta-feira, a partir das 10h35, horário de Brasília

Onde assistir: Globo e Globoplay

BBB - A Eliminação com Ana Clara e Bruno de Luca

Quando: quarta-feira, a partir das 20h, horário de Brasília

Onde assistir: Multishow e Globoplay +canais

