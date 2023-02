Como está a votação do BBB 23 ATUALIZADA AGORA no 7º paredão

Quem está mais votado no BBB 23 para ganhar?

Além da votação BBB 23 sobre quem vai sair no sétimo paredão, também consultamos a enquete do UOL sobre quem deve vencer a competição. A publicação foi feita após a saída de Gustavo no sexto paredão e ainda está no ar.

Por enquanto, quem lidera é MC Guimê, que teve uma semana cheia atendendo o Big Fone e se tornando anjo. Ele soma 41,67% dos mais de 28 mil votos somados até então. Key Alves vem em segundo lugar com 18,37% e Ricardo Alface fecha o pódio, com 8,24% do favoritismo.

Quem está no sétimo Paredão do BBB 2023?

Cara de Sapato foi o primeiro brother a pisar na sétima berlinda da edição. Ele foi indicado por Sarah Aline, que atendeu o Big Fone no sábado (25). A psicóloga ganhou imunidade e de imediato precisou escolher alguém.

Na noite de domingo (26), a líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio ao paredão. O brother ficou sem chance de participar do bate e volta por ser a escolha da liderança. Depois Cezar Black foi enviado para a berlinda pelos votos da maioria da casa.

Key Alves também estava no paredão do BBB 2023 porque foi escolhida por MC Guimê na tarde de domingo, que venceu a prova do anjo autoimune. Porém, a jogadora de vôlei deu sorte e se salvou na disputa do bate e volta.

Votação do BBB 23 Gshow - Como votar no BBB 2.3 para eliminar hoje?

A enquete do Gshow é a oficial do programa e é obrigatória para quem quer mexer no jogo e eliminar alguém no paredão. A votação do BBB 23 ficará aberta até o programa ao vivo desta terça-feira, então ainda há bastante tempo para votar em Cara de Sapato, Fred Nicácio ou Cezar Black.

O resultado será revelado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schimdt, que sempre informa quando a votação do BBB 23 está encerrada e faz um discurso logo em seguida. O brother que sair será entrevistado pouco depois no Bate-Papo com o eliminado na Rede BBB.

1 - Entre no Gshow. Você deve acessar o menu de cadastro na lateral para se cadastrar

2 - Cadastro gratuito. Informe dados pessoais e finalize o cadastro

3 - Acessando sua nova conta. Com login e senha em mãos, vá até a página do BBB 23 no site do Gshow

4 - Na página do BBB 23 no Gshow

Acesse a enquete de votação do BBB 23 e clique no participante que quer eliminar

5 - Verificação de robôs. Será necessário selecionar a caixinha "sou humano" para ter o voto validado

6 - Votando novamente. Aguarde a mensagem que seu voto foi validado. Se quiser repetir, é só clicar em votar novamente