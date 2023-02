Quero votar no BBB 23: votação GSHOW do 6º paredão

Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo são os brothers que caíram no sexto paredão do programa. É possível votar no BBB 23 até a noite de sábado, 25, dia da eliminação, e escolher um dos três emparedados para dizer adeus ao sonho de ficar milionário. Veja como participar.

Como votar no BBB 23?

A votação do sexto paredão fica aberta entre a noite de quinta e sábado. O público tem cerca de 48 horas para escolher quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. A enquete oficial é encerrada minutos antes do anúncio do nome do eliminado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

1- Acesse o Gshow no navegador de seu smartphone ou computador ou, se preferir, baixe o aplicativo para iOS ou Android;

2- Na página inicial, clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23?'. Antes de prosseguir, o sistema irá pedir que você faça login na conta Globo.com ou crie um novo cadastro caso nunca tenha participado antes;

3- Se já for cadastrado, apenas insira seu e-mail e senha. Caso contrário, informe os dados solicitados pelo sistema como nome completo, data de nascimento e cidade de residência.

4- Login feito, é hora de votar no BBB 23! Retorne para a enquete e clique no nome do brother que você quer eliminar;

5- Antes de confirmar o voto, o sistema pede uma validação de segurança. Clique em 'sou humano' e guarde o sistema computador o voto. Para participar de novo, basta clicar em 'votar novamente' e repetir as etapas acima.

Quando vai ser a eliminação?

A eliminação acontece no sábado, 25, a partir das 22h25, horário de Brasília. O programa vai ao ar logo após a novela Travessia.

O paredão extra do BBB 23 faz parte da semana turbo, que começou na última quinta. Após a Prova do Líder, os brothers se reuniram na sala da casa mais vigiada do Brasil para formar a berlinda. Sarah Aline indicou Cara de Sapato, mas o lutador de MMA escapou da votação popular graças ao Poder Supremo de MC Guimê. Fred Nicácio foi puxado no contragolpe e Domitila Barros foi a mais votada da casa.

Além de mais uma eliminação, o Big Fone também tocará ao vivo no programa de sábado. Quem atender estará imune a próxima formação de paredão e ainda puxará outro brother para a berlinda.

No domingo de manhã, os brothers competem mais uma vez pela liderança e pelo anjo para que um novo paredão seja formado à noite. Também será realizada a Prova Bate e Volta.

Quem já saiu do BBB 23?

Cinco brothers já foram eliminados do BBB 23 ao longo da temporada. Houve também uma desistência, de Bruno Gaga, que apertou o botão e deixou o confinamento por conta própria.

1º paredão: Marília, do grupo Pipoca, foi quem saiu do BBB 23 com 52,70% dos votos em uma disputa contra Fred Nicácio.

2º paredão: Gabriel, mais um membro do grupo Pipoca, foi eliminado com 53,3% dos votos em uma paredão contra Cezar e Domitila.

3º paredão: Tina foi eliminada na terceira semana do BBB 23 com 54,12% dos votos. Ela disputava a permanência na casa contra Cezar e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula deixou o confinamento na quarta semana com 72,4% dos votos. A biomédica perdeu o paredão quádruplo contra Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: quem saiu do BBB 23 foi Cristian com 48,32% dos votos. Ele perdeu a disputa contra Fred e Ricardo, que seguem no jogo.

Desistência: Bruno Gaga apertou o botão na quinta semana de programa e desistiu da atração. O alagoano afirmou que não estava conseguindo ser ele mesmo no jogo e sentia saudades da família. Após se despedir dos brothers, ele deixou o programa pela porta do confessionário.