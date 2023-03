Repescagem: quando os participantes do BBB 23 voltam?

Nove eliminados ganharam uma nova chance e agora competem por duas vagas no Big Brother Brasil. O resultado da repescagem será ainda hoje, quinta-feira, 23 de março, durante o programa ao vivo, depois da novela Travessia.

O BBB 23 irá encerrar ao vivo a enquete que define quem retorna ao jogo e quem volta para casa. Logo depois, o apresentador Tadeu Schmidt informará quais foram os vencedores da disputa.

Os perdedores se despedirão do público e a casa do reencontro, enquanto os vencedores vão direto para a casa oficial do programa. Ainda neste programa de quinta-feira será realizada a décima primeira prova do líder da temporada. No entanto, os dois confinados que voltarem por causa da repescagem ficarão de fora desta briga pela coroa da semana.

Os participantes do BBB 23 que retornarem hoje ao jogo por causa da repescagem estarão na briga pelo prêmio final igual aos demais confinados. Apesar de já terem sido eliminados uma vez, quem voltar será um competidor como qualquer outro a partir de agora.

Que horas os participantes do BBB voltam?

O BBB 23 hoje começa às 22h25 na TV Globo. A votação deve ser encerrada entre o começo e meio do programa desta quinta-feira e depois os vencedores já poderão retornar ao confinamento. O programa está marcado para acabar às 23h55, de acordo com a programação oficial do canal, mas a votação da repescagem não deve durar até lá, por conta da prova do líder que será realizda hoje.

A entrada dos ex-confinados no reality show não será grande surpresa para os moradores da casa, pois eles já descobriram sobre a dinâmica na noite de quarta (22). Imagens da casa do reencontro vazaram na câmera do quarto do líder e Bruna e Amanda ficaram a par da situação.

Pouco depois, quando a dupla contou tudo aos colegas, a produção soltou algumas imagens do cômodo em que estão confinados os eliminados no telão da sala e os todos tiveram a chance de conferir.

Quais são os ex-participantes do BBB 23 que estão na disputa

Os nove primeiros eliminados do programa estão concorrendo na repescagem do BBB 23: Marília, Gabriel Tavares, Tina, Paula, Cristian, Gustavo Cowboy, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa.

Fred Desimpedidos, eliminado no décimo paredão da edição, escolheu não participar da dinâmica e desistiu. Já Bruno fica de fora porque desistiu do jogo e Cara de Sapato e Guimê foram expulsos.

Por enquanto, as enquetes do UOL e DCI indicam os nomes de Key Alves, Larissa, Fred Nicácio e Cristian como os mais fortes. Confira como estão as chances e porcentagem de cada brother na parcial da votação.

Entre os participantes que ainda estão na casa e nunca foram eliminados, estão: Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao, Cezar Black, Domitila Barros, Gabriel Santana, Marvvila, Ricardo Alface e Sarah Aline.