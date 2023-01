Tem BBB 23 hoje? Tudo sobre a estreia

O BBB 23 hoje vai começar logo após a novela Travessia. A partir desta segunda-feira, 16, os 22 participantes ficarão confinados na casa mais vigiada do Brasil em busca do prêmio milionário. O público pode acompanhar os brothers através da edição diária que vai ao ar na Globo pelo pay-per-view.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O programa tem duração prevista de 1h15 no primeiro dia.

O reality show vai ao ar diariamente na Globo sempre na mesma faixa de horário, exceto aos domingos que costuma começar mais tarde devido ao Fantástico. A programação também pode mudar caso haja algum evento especial, como a transmissão de jogos de futebol.

O programa deve seguir o mesmo cronograma dos anos anteriores. Os primeiros dias são dedicados a apresentar os brothers para o público e promover algumas dinâmicas para começar o 'fogo no parquinho'. O ciclo de provas se inicia às quintas-feiras, com a disputa pela liderança.

Na sexta ou no sábado acontece a Prova do Anjo e uma das festas. A temida formação de paredão é transmitida aos domingos, seguida do jogo da discórdia na segunda-feira e eliminação na terça. A semana é encerrada com a festa do líder na quarta.

Quinta-feira: Prova do Líder

Sexta-feira e sábado: festa e Prova do Anjo

Domingo: formação de paredão

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: eliminação

Como assistir o Big Brother 24 horas por dia?

O BBB 23 conta com transmissão ao vivo 24 horas por dia no Globoplay. A plataforma de streaming disponibiliza câmeras exclusivas que dão acesso aos quartos, sala, cozinha, confessionário e demais cômodos para que o público possa acompanhar os participantes quando quiser.

Para ter acesso a transmissão ao vivo, é necessário ser assinante de um dos planos pagos do Globoplay. A plataforma oferece planos mensais e anuais que podem ser pagos em até doze vezes. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay (https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo em seu smartphone;

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login ou adquirir um novo plano;

Passo 3: usuários cadastrados só precisam fazer o logim. Novos usuários devem clicar em 'cadastre-se' e preencher os dados solicitados pela plataforma;

Passo 4: adquira um dos planos disponíveis e insira a forma de pagamento. O sistema aceita cartões de crédito e carteiras digitais;

Passo 5: com a assinatura concluída, clique em 'Agora' e depois em 'BBB'.

Quem são os participantes do BBB 23 hoje?

São 22 participantes do BBB 23 que concorrem ao prêmio milionário neste ano, sendo 12 anônimos e dez famosos.

Pipoca

Paula, 28, biomédica

Gabriel, 24, administrador e modelo

Cezar, 34, enfermeiro

Gustavo, 27, fazendeiro

Larissa, 24, professora de educação física

Ricardo, 30, biomédico

Sarah Aline, 25, psicóloga e analista de diversidade

Marília, 32, maquiadora e influenciadora

Cristian, 32, empresário

Bruno, 32, atendente de farmácia

Tina, 29, analista de marketing e modelo

Amanda, 31, médica

Camarote do BBB 23 hoje

Aline Wirley, 41, cantora

Bruna Griphao, 23, atriz

Fred, 33, influenciador do 'Desimpedidos'

Domitila Barros, 38, modelo e ativista social

Antônio 'Cara de Sapato', 32, lutador de MMA

Fred Nicácio, 35, médico e fisioterapeuta

Key Alves, 23, jogadora de vôlei

Marvvila, 23, cantora de pagode

Gabriel Santana, 23, ator

Mc Guimê, 30, cantor

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

O BBB 23 vai durar quanto tempo?

O BBB 23 tem duração de três meses e deve terminar em abril, como nos anos anteriores. Ainda não foi divulgado o número de dias que a edição terá.

O programa eliminada um brother por semana até meados de abril, quando o ritmo é acelerado para que fiquem apenas três participantes na grade final.

A edição deste ano terá o maior prêmio da história, ultrapassando R$ 1,5 milhão pela primeira vez. O valor subirá de acordo com o desempenho dos brothers nas provas, e eles poderão acompanhar a variação da quantia diariamente.

Haverá mudanças também em relação às estalecas, que agora podem ser usadas para adquirir vantagens no jogo, e no quarto do líder, que ganha uma central de controle.