Quem é Pilar na novela Travessia? Criminosa será vivida por Claudia Mauro

Em breve, a delegada Helô (Giovanna Antonelli) ficará na mira de uma criminosa que se passará por empregada. Ela abordará Creusa (Luci Pereira) e conseguirá se infiltrar na vida da policial. A personagem Pilar na novela Travessia será vivida por Claudia Mauro, que esteve entre 2021 e 2022 na faixa das 21h00 da TV Globo com Um Lugar ao Sol.

Quando Pilar aparece na novela Travessia?

Pilar é uma criminosa que vai invadir a vida pessoal de Helô para alcançar seus objetivos. Sua primeira aparição segundos os resumos da TV Globo será no será no capítulo do dia 12 de janeiro, quinta-feira. Ela tentará se tornar amiga de Creusa para se infiltrar na vida da patroa da nordestina.

O site oficial da emissora revela quais serão os passos da impostora, mas não sua origem. Porém, o Notícias da TV e O Globo já adiantaram que ela será uma infiltrada da máfia espanhola, que sequestrou e torturou Stenio alguns capítulos atrás. Ela estará atrás de um cofre que é de muita importância para seus comparsas criminosos.

A participação de Pilar na novela Travessia começará com o encontro da criminosa com Creusa em um mercado. As duas vão se esbarrar algumas vezes e um papo simpático surgirá entre elas.

Pilar inventará uma história triste sobre emprego, que acabará amolecendo o coração de Creusa. Por conta disso, não demorará para que a empregada indique a mulher para um trabalho na casa de Helô. No capítulo da próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro, a criminosa ficará cara a cara com a delegada. Ela trabalhará na casa da policial e começará a bisbilhotar os arquivos de Helô.

Enquanto trabalha disfarçada na casa de Helô, Pilar manterá contato com um de seus comparsas, o atualizando sobre o que descobrir. Para piorar a situação, nos episódios seguintes ela também será chamada para trabalhar na casa de Stênio, local que também poderá ter acesso a diversos arquivos confidenciais.

+Quem é o parente de Brisa? Mocinha terá nova pista; veja também próximos passos da novela

Carreira da atriz Claudia Mauro

Claudia Mauro, que viverá Pilar na novela Travessia, tem 53 anos de idade e já dedicou mais de 4 décadas de sua vida ao trabalho. Ela começou o trabalho nos palcos do teatro aos 12 anos de idade e apareceu pela primeira vez na frente das câmeras algum tempo depois, com a cinebiografia de Leila Diniz, de 1987.

Sua estreia nas telinhas da Globo foi em 1990, quando interpretou Capitulinha em Escolinha do Professor Raimundo. Depois, ela também esteve em sua primeira novela, História de Amor (1995), como a personagem de Valkíria Assunção. O folhetim era escrito por Manoel Carlos e tinha José Mayer, Carolina Ferraz e Lilia Cabral em papéis centrais.

Em seguida, ela atuou em Você Decide (1997), a minissérie A Justiceira (1997), e em mais uma novela e Manoel Carlos, o sucesso Por Amor (1997), como a perosnagem Liza. Nos anos seguintes, ela apareceu em produções famosas das telinhas, como Brava Gente (2001), O Beijo do Vampiro (2002), A Diarista (2005), Páginas da Vida 2006), Guerra e Paz (2008), Malhação (20009) e Em Família (2014).

Em 2017, ela migrou para a Record TV, em que trabalhou na minissérie Sem Volta, além das produções bíblicas, O Rico e Lázaro (2017) e Jesus (2018).

Depois de atuar em filmes como De Pernas para o Ar 3 (2019), e Carlinhos & Carlão (2019), além da série A Divisão (2020), ela retornou às novelas da Globo, como a personagem Helena de Um Lugar ao Sol. O folhetim ficou no ar do final de 2021 até março de 2022, quando foi substituído por Pantanal. Agora em 2023, ela retorna com a personagem Pilar na novela Travessia.

LEIA TAMBÉM

Chiara em Mandacaru

Quando começa The Masked Singer em 2023?