Como votar no BBB 23 + GSHOW: enquete para definir a Casa de Vidro

A votação no Gshow continua aberta para o público escolher quem da casa de vidro vai para o BBB 23. Para te ajudar, veja o passo a passo para votar e confira ainda a parcial da enquete bbb 23 DCI - que já aponta os queridinhos do público entre Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula.

A enquete do DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que ocorre semente no Gshow.

Como votar no Gshow

Saber como votar no BBB 23 é o primeiro passo para definir quem entrará no BBB 23 entre Gabriel Tavares, Giovanna Leão, Manoel Vicente ou Paula Freitas. A votação oficial do programa é disponibilizada no Gshow e apenas os votos por lá são contabilizados pela produção do programa para definir o futuro dos competidores.

Como entrará um homem e uma mulher, o reality show resolveu dividir as enquetes. Por isso, você terá que votar nas duas se quiser opinar no preenchimento das duas vagas que a Casa de Vidro afetará no elenco.

O programa ainda não revelou quando as enquetes do Gshow serão encerradas, mas espera-se que ela fiquem no ar até quinta-feira (12), dia do anúncio do elenco completo da edição.

Agora vamos ao passo a passo de como votar no BBB 23:

Passo 1: acesse o site do Gshow e clique no menu que fica no canto superior esquerda da tela para encontrar a opção "realities" e em seguida "BBB 23". Caso queira ir direto para essa página, é só usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 2: para quem você tenha a permissão de votar, será necessário que tenha login e senha no site. Se tiver, ótimo. Caso ainda não tenha, clique em "entrar" no cantor superior direito e depois em "cadastre-se";

Passo 3: você terá que informar alguns dados pessoais como nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Fique tranquilo que não será necessário pagar nada;

Passo 4: agora que você está logado em sua nova conta, é só clicar na enquete da Casa de Vidro na página do BBB 23 no Gshow. Duas enquetes vão aparecer para você, a primeira será a das mulheres e a segunda a dos homens;

Passo 5: selecione em cada enquete o nome da pessoa que quer ver no BBB 23. Você terá que passar pela verificação de robôs ao apertar a caixinha "sou humano" e em seguida seu voto será confirmado. Caso queira repetir o processo, clique em "votar novamente".

Quem vai ganhar a Casa de Vidro?

Participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil

Paula foi a primeira a entrar no confinamento transparente. Ela tem 28 anos e é de Jacundá, cidade do Pará. A jovem é biomédica e disse ao site oficial da Globo que está atrás de dinheiro, por isso nem pensa em se relacionar na casa. Ela é a primeira entre os participantes da Casa de Vidro a atingir os 300 mil seguidores no Instagram.

Em seguida, quem entrou foi Manoel Vicente. Muito animado, o ruivo de Cuiabá é médico psiquiatra e disse estar no programa para trazer a "força laranja". Ele tem namorado e gerou memes na internet desde sua entrada. Por enquanto, ele tem 235 mil seguidores no Instagram.

Giovanna Leão tem 25 anos de idade, é de Campinas, mas mora no Rio de Janeiro, e é empresária. Ela revelou ao Gshow estar com uma dívida de R$ 100 mil e pretende usar o programa para ajudá-la a quitar o valor. A garota foi cancelada logo de cara, depois que tweets antigos seus viralizaram nas redes sociais e o público a acusou de racismo. Ela é a com menos seguidores no Instagram, 160 mil.

Por último, quem entrou foi Gabriel Tavares. O modelo de 24 anos já ficou com Anita e é natural de Ribeirão Preto. Porém, ele vive atualmente em Florianópolis, lugar em que quer estabelecer a carreira de modelo. Ele tem atualmente 279 mil seguidores no Instagram.

