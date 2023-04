Última parcial de quem sai do BBB 23 hoje entre Larissa e Ricardo

Falta pouco para o público descobrir quem será o próximo eliminado do jogo. Larissa e Ricardo brigam em um paredão duplo e o resultado será nesta noite de quinta-feira, 20. Para descobrir quem sai do BBB 23 hoje consultamos parciais extraoficiais para conferir as chances de cada emparedado nesta disputa.

Após o resultado do 17º paredão entre Larissa e Ricardo, o Top 4 do Big Brother Brasil 2023 estará definido e então uma prova especial será realizada: a prova do finalista. Quem vencer já garante sua vaga no pódio da grande final, que será no dia 25 de abril.

Enquete GZH - Como está a votação BBB 23 hoje?

A situação de Larissa não é das melhores na enquete GZH. Por lá, a professora de educação tem uma alta rejeição, 63,5% dos votos para sair. Ricardo Alface fica um pouco distante da adversária, somando 36,5% da rejeição. Na consulta da faixa das 07h00 de hoje a parcial tinha menos de mil votos.

Larissa: 63,5%

Ricardo: 36,5%

Votalhada - Quem está sendo mais votado Larissa ou Alface?

A análise mais recente do Votalhada, site especializado em votações de realities, mostra uma diferença entre os resultados das enquetes de sites e no Twitter. Entre os sites, Ricardo é bastante rejeitado e apontado para sair, já na rede social, quem se dá mal é Larissa.

Dos 14 sites consultados, que juntos somam mais de 1 milhão e 200 mil votos, Ricardo tem 61,49% dos votos e é apontado como quem sai do BBB 23 hoje. Larissa fica distante do colega e soma apenas 38,51% da rejeição neste décimo sétimo paredão.

Já na parcial do Twitter, o cenário se inverte. Dos 19 perfis consultados, que juntam mais de 250 mil votos, Larissa tem 61,79% da rejeição, enquanto Ricardo vem com 38,21% dos votos para sair na votação.

Sites

Ricardo: 61,49%

Larissa: 38,51%

Twitter

Larissa: 61,79%

Ricardo: 38,21%

UOL - Quem sai BBB 23 hoje?

Na enquete do UOL, a professora de educação física e o biomédico duelam com maior proximidade na porcentagem de quem sai do BBB 23 hoje. Nesta parcial, Larissa tem 52,63% dos votos e Ricardo tem 47,37%, uma diferença de apenas 5,26%. O total de votos bate os 52 mil até o momento na parcial.

Larissa: 52,63%

Ricardo: 47,37%

DCI - Quem sai hoje do BBB 23 enquete atualizada agora

Você pode votar em quem sai do BBB 23 hoje e acompanhar a parcial da enquete do DCI em tempo real. Já são quase 300 mil votos e Ricardo Alface é apontado por enquanto como o eliminado da vez neste décimo sétimo paredão da temporada.

É importante frisar que nenhuma parcial afeta o jogo diretamente. Essas enquetes consultados servem de espelho da votação popular e mostram o comportamento do público em relação aos emparedados, mas a única enquete que de fato elimina os participantes é a do Gshow.

Como votar no BBB 2023?

É obrigatório ter uma conta no site do Gshow para conseguir votar para eliminar Larissa ou Ricardo, por isso é necessário seguir o passo a passo para criar seu cadastro antes de acessar a enquete do site.

1 - Acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e depois clique no menu da lateral esquerda. Você deve apertar a opção "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" e depois "cadastre-se";

2 - Informe seu nome completo, data de nascimento, um e-mail válido e uma senha para usar no site que tenha entre 8 e 15 dígitos;

3 - Depois é só seleciona a caixinha que confirma que você aceita os termos de uso e política de privacidade do site e apertar o botão "cadastrar" para finalizar;

4 - Com o novo login em mãos, agora é hora de acessar a página oficial do BBB 23. Para ir até ela é só clicar naquele mesmo menu da lateral esquerda ou seguir direto pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

5 - Depois, você deve clicar na enquete de quem sai do BBB 23 hoje que aparece no começo da página. Você verá os nomes e fotos de Larissa e Ricardo, clique em quem quer eliminar;

6 - Agora, é necessário confirmar sua decisão selecionando a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguardar pela mensagem que confirma que seu voto foi computado;

7 - Depois, se desejar é possível votar mais vezes. Após a confirmação do voto, clique em "votar novamente" e repita quantas vezes quiser.