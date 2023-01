Última porcentagem BBB 23 da manhã aponta quem sai hoje, 2º paredão

Porcentagem entre parciais do BBB 23 apontam possível resultado do segundo paredão - Foto: Reprodução/Globo

O segundo paredão do BBB 23 é disputado entre Gabriel, Domitila e Cezar e alguém irá deixar o confinamento ainda hoje, terça-feira (31). A votação oficial é realizada no Gshow, que só divulga a porcentagem de seus números no programa ao vivo de eliminação, mas as parciais de enquetes oficiais já indicam qual deve ser o resultado.

Como está a votação do 2º paredão no BBB 23?

Confira a votação em tempo real do BBB 23:

Gabriel: o modelo de 24 anos de idade não é bem visto por muitos na casa desde que o apresentador Tadeu Schmidt fez alertas sobre o relacionamento do jovem com Bruna Griphao. Ele caiu no paredão por causa de Cezar Black, indicado do líder, que teve direito a um contragolpe.

Cezar: o brother está em sua primeira berlinda por conta da indicação de Antonio "Cara de Sapato" Jr., que nesta semana tem o poder da liderança em mãos. O enfermeiro baiano de 34 anos de idade faz parte por enquanto do grupo do quarto fundo do mar.

Domitila: a miss de 38 anos de idade não é uma das mais queridas da casa e tem alguns atritos por lá. Neste segundo paredão, ela não escapou dos votos dos colegas de confinamento e acabou indo parar na berlinda. Ela quase fugiu da disputa por permanência na prova bate e volta, mas Christian levou a melhor e só o que restou para a sister foi depender da torcida.

Para votar e eliminar Gabriel, Domitila ou Cezar, é necessário ir até o site oficial do reality show, o Gshow. Por lá, você irá decidir o futuro de um dos participantes em um processo bem simples, gratuito e que pode ser repetido quantas vezes. Não há limite de votos, no entanto, é obrigatório ter uma conta no portal para que seus votos sejam válidos.

Passo 1: você terá que acessar o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e criar sua conta. Para isso, clique no menu do canto superior esquerda e vá direto para "faça login ou cadastre-se grátis" no final da página;

Passo 2: agora é necessário clicar em "cadastre-se" e você será redirecionado para uma nova página em que informará: nome completo, e-mail, senha e data de nascimento;

Passo 3: como você já tem seu login, agora é hora de votar. Entre na página do BBB 23 no Gshow. Caso queira ir direto para lá, você pode usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 4: clique na enquete do BBB 23 e escolha se vai eliminar Gabriel, Domitila ou Cezar. O Gshow não irá te mostrar a porcentagem de votos de cada emparedado, esses dados são revelados pelo programa apenas quando a votação já está encerrada;

Passo 5: para finalizar, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguarde pela mensagem que informa que seu voto foi computado.