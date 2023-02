Confira o que aconteceu na festa do líder Cara de Sapato nesta semana do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globoplay

Festa do líder do BBB 23 tem beijo triplo e novo casal: Sarah e Alface

A festa do líder Cara de Sapato ganhou início na noite de quarta-feira (1) e seguiu por toda a madrugada desta quinta-feira (2). O tema fez alusão a profissão do brother, que é lutador de MMA.

A comemoração contou teve muita animação, e muito romance também. Rolou selinho entre sisters, beijo triplo, casal indo para edredom, outro novo se formando e até uma confissão do líder, que indicou que tem alguém para se resolver fora da casa.

Confira o que aconteceu!

Cara de Sapato confessou não estar solteiro

Enquanto o público troce para acontecer o casal Amanda e Cara de Sapato, o lutador fez uma confissão na festa sobre ter uma pessoa fora do programa.

Antes disso, Larissa incentivou Amanda a "chegar" no colega durante a festa do líder, mas a loira só balançou a cabeça que não.

Depois, em conversa com Cezar, o líder revelou que tem pendências para resolver fora do programa.

"E aí, e as meninas?", perguntou Cezar, que completou: "Sarah e Tina tão louca em você cara".

Sapato respondeu: "Não, estou de boa. Quero aproveitar aqui, tá ligado?. E tem um pessoal lá fora também que eu tenho que resolver uns negócios. Não queria mesmo, não... Só se eu chegasse aqui e me apaixonasse por alguém loucamente", explicou.

Dummie chama atenção do público na festa do líder do BBB 23

Um momento que chamou a atenção do público nas redes sociais foi quando uma das câmeras da festa do líder focou em dummies que estavam trabalhando na comemoração. Um deles aparentou estar passando mal e precisou se sentar, mas disse com gestos ao colega que estava bem.

"Pagam insalubridade para esses queridos?", brincou uma fã do reality show no Twitter.

Pagam insalubridade para esses queridos? — heloisa (@hellomysize) February 2, 2023

Sarah Aline e Ricardo foram para o edredom

Após a festa do líder, a dupla Sarah Aline e Ricardo, foram ter um momento íntimo. Os brothers já estavam dançando juntos durante a festa do líder e davam impressão que algo ia rolar entre eles, até que aconteceu.

No pós-festa, eles foram para o quarto deserto e deitaram juntos no chão. Foi possível conferir alguns movimentos e algum tempo depois o biomédico começou a se ajeitar para dormir.

Domitila é bruxa?

Um momento inusitado da festa do líder Sapato foi quando Bruna contou para os colegas e disse que Domitila contou que "ama" o pai da atriz e que o conhece pelo plano astral porque é bruxa.

"A Domitila virou do nada para mim e disse que amava meu pai. Fiquei WTF (abreviação de What the Fuck em inglês, que significa "que diabos é isso" ou também "que por** é essa"). Ela não conhece meu pai", comentou a famosa.

"Ela disse que não tem nada a ver, que é bruxa. Eu perguntei: 'você tem um caso com o pai da Bruna?' E ela disse: 'não, eu sou bruxa'. Ela disse para mim", afirmou Larissa.

O rolê da Domitila falando que ama o pai da Bruna. A Larissa foi perguntar pra ela, e a Domi disse que era bruxa #BBB23 pic.twitter.com/8Ezmljv7jk — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 2, 2023

Beijo triplo no BBB 23

Além dos beijos de Sarah Aline e Ricardo e Key e Gustavo, também rolou um beijo triplo entre Gabriel Santana, Fred Nicácio e Sarah Aline durante a festa do líder do BBB 23. O ator e a psicóloga estava na pista de dança se divertindo quando o médico se aproximou e abraçou a dupla enquanto cantava. "Selinho triplo", gritou Gabriel e em seguida eles se beijaram.

Bruna Griphao e Amanda também trocaram um selinho durante a comemoração. "Me dá um beijo na boca, fo**-se", disse a famosa. "Uma bitoquinha eu dou", disse a médica. "Olha a cara dele, olha que puritano. Já fez coisa pior", brincou Amanda com Christian, que estava do lado.

"Me dá um beijo na boca, F0DA-SE." (Bruna)

"Uma bitoquiha eu dou. Olha o puritano. Já botou coisa pior na boca..." (Amanda) #BBB23 pic.twitter.com/pRE1SLelbp — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 2, 2023

Key e Gustavo combinam edredom BBB 23

O casal Key Alves e Gustavo falaram sobre intimidades quando foram para a sala da casa durante a comemoração. A jogadora de vôlei citou um assunto picante, sexo no confinamento, e o empresário comentou: "não me atiça".

"É muito sério. Eu pago minhas contas. Tu paga as suas?", comentou a sister. "Pago", afirmou o brother. "Então pronto. Você não quer?", respondeu a jogador. "Só se for agora", afirmou Gustavo.

"Você tem coragem, realzão?", perguntou cowboy. Key disse que sim. Os dois então combinaram de fazer sexo se ganharem a prova do líder, porque terão o quarto do líder só para eles.

Depois, enquanto a festa do líder ainda acontecia no gramado, o casal resolveu ir para o quarto fundo do mar e foram parar no edredom, onde rolou algo mais quente. Foi possível ver alguns movimentos embaixo das cobertas e a respiração ofegante dos brothers.

