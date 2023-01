Votação BBB 23: veja como formar duplas com Pipocas e Camarotes

O BBB 23 ainda nem começou oficialmente mas o público já tem a missão de formar duplas entre os integrantes dos grupos Pipoca e Camarote. A votação está aberta e as combinações serão anunciadas no domingo, 15, durante o Fantástico.

Como participar da votação para escolher duplas?

Cada Pipoca formará uma dupla com um colega do Camarote. A única dupla formada por anônimos será Gabriel e Paula, que venceram a dinâmica da Casa de Vidro. "O Gabriel e a Paula fazem parte da primeira dupla formada!

Já está aberta a aberta a votação para formar duplas com Pipocas e Camarotes. Os fãs precisam acessar o aqui no Gshow e clicar nos participantes, que estão em ordem alfabética, e então escolher com quem cada integrante da Pipoca deve formar dupla do grupo Camarote.

Veja todos os participantes do BBB 23

Gabriel (pipoca) Paula (pipoca) Cezar (pipoca) Gustavo (pipoca) Larissa (pipoca) Ricardo (pipoca) Sarah (pipoca) Marília (pipoca) Cristian (pipoca) Bruno (pipoca) Tina (pipoca) Aline (camarote) Bruna Griphao (camarote) Fred (camarote) Domitila (camarote) Cara de Sapato (camarote) Fred Nicácio (camarote) Key Alves (camarote) Marvvila (camarote) Gabriel Santana (camarote) Amanda (camarote) MC Guimê (camarote)

Veja as fotos dos participantes BBB 23

Quais são as novidades do BBB 23?

As novidades do BBB 23 começam a formação de duplas entre os brothers. Essa é a primeira vez na história do programa que o público irá votar para separar os participantes dessa forma.

Há também o Poder Coringa, que funciona como uma "card do poder" que dará vantagens aos participantes. Para adquirir a vantagem, os participantes devem dar lances, como se estivessem em um leilão, enquanto estiverem fazendo compras.

Cada um deles irá até o confessionário para dar o seu lance e estipular um valor que está disposto a pagar pelo Poder Coringa. O resultado será divulgado depois que todos tiverem feito suas ofertas.

“Quando chegar a sexta-feira, quando eles já sabem quem é VIP e quem é Xepa, e quantas estalecas cada um tem, vai ter um poder especial aqui dentro do confessionário, na hora do Raio-x", contou Ana Clara.

OS brothers podem usar a estratégia que quiserem para comprar o Poder Coringa, como blefar uns para os outros sobre a quantidade de estalecas usadas, manter segredo sobre o lance, entre outras.

Outra mudança será no valor final do prêmio, que será o maior da história do reality show. A quantia paga ao campeão aumentará de acordo com seu desempenho nas provas e vai superar a marca de R$ 1,5 milhão pela primeira vez em anos.

O quarto do líder também trará novidades, incluindo uma central de controle, que dará ainda mais vantagens para o todo-poderoso da semana.

Com essa nova função, o líder poderá ouvir trechos do que acontece no restante da casa, descobrir a quantidade de votos que recebeu e até despertar os participantes quando quiser.