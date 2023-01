Fotos + Instagram dos participantes do BBB 23

Os participantes do BBB 23 estão finalmente às claras e agora o público já pode se preparar para montar as torcidas. Entre famosos e anônimos, o programa já tem revelado nomes que despertam a curiosidade do púbico. Quem quer conhecer mais, pode ficar de olho nas redes sociais dos competidores. Por isso, já te passamos a lista de como segui-los.

Cezar é um dos participantes do BBB 23 - Pipoca

Cezar tem 34 anos de idade e é enfermeiro. O baiano é natural de Salvador, capital da Bahia, mas mora atualmente em Brasília. Extrovertido, ele mostrou bom humor em seu vídeo de apresentação.

Quando foi anunciado, ele tinha por volta dos 13 mil seguidores no Instagram, mas agora já pulou para mais de 50 mil. Até o início do reality show, esses números devem aumentar.

Instagram: @cezar.black

Gustavo - Pipoca

Gustavo Benedetti tem 27 anos de idade e vem do Mato Grosso. Ele já comentou que é chamado de "agroboy" e trabalha na fazenda com o pai, cuidando das terras, animais, etc.

O rapaz é do tipo pipoca, porém, já começou o jogo com muitos seguidores. Quando anunciado, ela já tinha mais de 200 mil seguidores no Instagram, número que agora já passou dos 320 mil.

Instagram: @gustavo_benedetii

TikTok: @gustavo_benedetiii

Gabriel Tavares - Pipoca

Gabriel Tavares derrotou Manoel Vicente e venceu a vaga masculina da Casa de Vidro. O modelo de 24 anos de idade é de Ribeirão Preto, mas vive atualmente em Floripa. O rapaz chamou atenção desde que foi anunciado para o programa, por revelar já fez ficado com famosas, como a cantora Anitta.

No início de sua participação, ele tinha 60 mil seguidores no Instagram. Após a Casa de Vidro, ele agora soma 353 mil seguidores por lá.

Instagram: @vulgofop

Tik Tok: @vulgofop

Paula Freitas - Pipoca

Paula Freitas derrotou Giovanna Leão e foi a segunda competidora da Casa de Vidro a ganhar uma vaga entre os participantes do BBB 23. A sister de 28 anos é natural do Pará e trabalha como biomédica. Ela tinha cerca de 20 mil seguidores quando entrou no reality show e com a dinâmica de vidro, conquistou milhares de fãs. Ela tem atualmente 444 mil seguidores no Instagram.

Instagram: @paulafreitasr_

Tik Tok: @paulafreitasr_

Larissa Santos - Pipoca

Larissa Santos tem 24 anos de idade, é personal trainer e professora de educação física. Ela é natural de Sombrio, mas mora atualmente em Criciúma, em Santa Catarina. A jovem está solteira desde fevereiro de 2022. Segundo ela contou ao site da Globo, já chegou a flertar com o cantor Lucas Lucco.

A jovem entrou no programa já com 100 mil seguidores no Instagram.

Instagram: @larisantosbe

Tik Tok: @larissasantosbe

Ricardo Camargo - Pipoca

Ricardo tem 30 anos de idade, é biomédico e vem de Aracaju. Porém, o participante mora em Ribeirão Preto há mais de uma década. Por isso, ele vive longe da família, que ainda está no Sergipe. Ele está solteiro e revelou amar atividades físicas.

Instagram: @rickcamargo

Twitter: @ricksouzaa1

Aline Wirley - Camarote

Aline Wirley foi a primeira camarote anunciada da temporada. A famosa de 41 anos já tinha mais de 800 mil seguidores no Instagram, mas agora seus fãs já passam da cara dos 900 mil. A cantora ficou conhecida no país nos anos 2000 ao fazer sucesso com o grupo Rouge. Hoje, ela segue carreira solo.

Aline é casada com o ator Igor Rickli, com quem já revelou ter um relacionamento aberto. O casal tem um filho de 7 anos de idade. Ela também disse ser bissexual.

Instagram: @alinewirley

Twitter: @AlineWirley

Facebook: alinewirleyoficial

Tik Tok: @alinewirleyoficial

Bruna Griphao - Camarote

Bruna Griphao é atriz, tem 23 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. A moça é conhecida por novelas como Avenida Brasil (2012), Malhação (2013 - 2014), Haja Coração (2016), Orgulho e Paixão (2018) e mais recentemente Nos Tempos do Imperador (2021 - 2022), em que viveu a princesa Leopoldina.

Bruna tem uma história complicada com Yasmin Brunet e disse em seu vídeo de divulgação que é uma pessoa "bagaceira", apesar de parecer uma mulher sensual. No Instagram, ela já soma 2,8 milhões de fãs no Instagram.

Instagram: @brunagriphaoo

Tik Tok: @brunagriphaooo

Fred - Camarote

Fred é conhecido no mundo dos esportes por ser apresentador do Desimpedidos. O influenciador digital que tem mais de 9 milhões de fãs no Instagram já interagiu com diversos famosos como Neymar, Pelé, Cristiano Ronaldo, entre muitos outros.

Fred também é conhecido pelo relacionamento que teve com a empresária e influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante cerca de dois anos. O ex-casal chegou a ter um filho durante o tempo juntos, o pequeno Cris.

Instagram: @fred

Twitter: @fred_b12

Facebook: @fredb12.oficial

