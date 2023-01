Novo recurso do jogo vai dar vantagens aos participantes

O que é o Poder Coringa do BBB 23 e como irá funcionar?

O BBB 23 anunciou nesta quinta-feira, 12, uma jogada nova que dará vantagens aos participantes. Se trata do Poder Coringa, um "card" que poderá ser usado pela pessoa que possuí-lo para movimentar a competição pelo prêmio milionário. Além disso, o quarto do líder agora terá uma central de controle.

Como funciona o Poder Coringa do BBB 23?

O Poder Coringa do BBB 23 é um "card do poder" que dará vantagens a um participante do Big Brother brasil semanalmente.

O recurso funcionará como um leilão no momento em que os brothers e sisters estiverem fazendo suas compras. Um benefício ou uma nova jogada será disponibilizada aos jogadores, mas apenas um deles poderá usufruir do tal poder.

Cada um participantes do BBBB 23 irá até o confessionário dar o seu lance em estalecas e estipular um valor que está disposto a pagar pelo Poder Coringa. Depois que todos tiverem feito suas ofertas, o resultado será divulgado.

Os jogadores podem criar suas próprias estratégias para ficar com o Poder Coringa, como blefar uns para os outros sobre a quantidade de estalecas usadas, manter segredo sobre o lance e o que mais acharem pertinente.

Além do Poder Coringa, o BBB 23 também preparou mais novidades. Neste ano, o quarto do líder terá uma central de controle, que vai dar ao todo-poderoso uma visão privilegiada do jogo.

As funções terão limite de acesso, mas podem garantir boas vantagens ao líder. Ele poderá, por exemplo, ver e ouvir trechos do que acontece no restante da casa, descobrir a quantidade de votos que recebeu e até despertar os participantes quando quiser.

O líder segue com um cômodo exclusivo apenas para ele, imunidade na semana e o direito de escolher o VIP e a xepa, além de indicar um rival direto ao paredão.

Quem vai participar do BBB 2023?

A Globo está divulgando os nomes dos participantes do BBB 23 ao longo de sua programação nesta quinta-feira, 12. Já foram divulgados sete nomes até agora, entre Camarotes e Pipocas. São eles:

Gabriel (Pipoca): 24 anos, administrador e modelo

Paula (Pipoca): 28 anos, biomédica

Aline Wirley (Camarote): 41 anos, cantora e atriz

Cezar (Pipoca): 34 anos, enfermeiro

Bruna Griphao (Camarote): 23 anos, atriz

Gustavo (Pipoca): 27 anos, fazendeiro e empresário

Fred (Camarote): 33 anos, jornalista e influenciador digital

O BBB 23 começa na próxima segunda-feira, 16, logo após a novela Travessia. O programa vai ao ar diariamente na faixa das 22h30, horário de Brasília, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. Também é possível acompanhar 24 horas por dia pelo Globoplay.