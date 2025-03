Aline ou Renata? Quem é o favorito para ganhar o bbb 25

A saída de Fred Nicácio do reality show da TV Globo marcou a primeira eliminação de um camarote nesta temporada. A temporada agora tem 14 participantes, nove famosos e cinco do time de anônimos. Quem é o favorito para ganhar o BBB 23 nesta nova configuração? O público já tem sua torcida.

Enquete UOL BBB 25 – Quem é o favorito?

Nem Renata, nem Aline. Vinícius é o atual favorito para ganhar o BBB 25 na parcial do UOL. O baiano lidera a votação com 32,12% dos mais de 51 mil votos contabilizados até agora. A enquete foi publicada no final da noite de terça-feira, após a eliminação de Thamiris.

O segundo lugar na enquete do BBB 25 é de Renata. A sister foi a escolhida pelo público para ficar na vitrine do Seu Fifi e receber informações sobre o jogo. A ida da participante para a dinâmica mostra que a cearense é mesmo uma das favoritas.

Quem fecha o pódio é Vitória Strada com 5,83% dos votos.

As últimas posições ficam com Delma (0,09%), João Gabriel (0,12%) e João Pedro (0,13%).

1 – Vinicius – 32,45%

2 – Renata – 23,73%

3 – Gracyanne Barbosa – 23,58%

4 – Vitória Strada – 5,81%

5 – Vilma – 5,3%

6 – Aline – 3,37%

7 – Eva – 1,91%

8 – Guilherme – 1,82%

9 – Diego Hypolito – 1,1%

10 – Maike – 0,4%

11 – Daniele Hypolito – 0,17%

12 – João Pedro – 0,14%

13 – João Gabriel – 0,12%

14 – Joselma – 0,09%

Quanto é o prêmio do BBB 25?

O Big Brother Brasil fez mudanças na edição de 2025 e aumentou o prêmio, que estava estacionado desde a edição de 2010. Assim, o vencedor desta temporada pode sair até com R$ 3 milhões.

A cada dia de eliminação, a marca patrocinadora do reality show que fica responsável pelo prêmio dá um valor a mais para a quantia.

Os brothers também já ganharam apartamentos e carros 0km.

Saiba quando acaba o BBB 25